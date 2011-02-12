این هفته نیز با بررسی سه کتابفروشی به عنوان شاخص و نمونه می توان این برداشت را کرد که فروش هفتگی کتابفروشی ها یا رو به رشد است یا روندی متعادل را طی می کند و به نظر هیچ یک از کتابفروشی ها فعلا متضرر نمی شوند.

برای تهیه این گزارش به سراغ کتابفروشی های ققنوس در بازارچه کتاب، مولی در خیابان انقلاب و چشمه درخیابان کریم خان سر زدیم و این 3 فروشگاه را به عنوان دیگر نماینده کتابفروشی ها در نظر گرفتیم.

مسئول فروش فروشگاه مولی منحنی فروش را صعودی توصیف می کند و می گوید: طی هفته های پیش فروشمان خیلی خوب شده است و هر هفته رشد دارد اما این مقایسه نسبت به هفته های پیش است چون سال گذشته همین موقع فروش بیشتری داشتیم. این هفته در بخش کتابهای دینی، عرفانی و اندیشه فروش کتابهای "حکایت های عرفانی"، "مشکاه الانوار"، "تفسیر آیه نور" از ملاصدرا، "گزارش تحلیلی یک مورد هیستری" و "نیایش های مولانا" از دیگر کتابها بیشتر بوده است.

وی می گوید: کتاب "ما نباید بمیریم" از سید علی صالحی کتاب پرفروش شاخص شعر در این هفته است. "کنستانسیا" ، "دیدن دختر صد در صد دلخواه" و "بازمانده روز" نیز عناوینی بودند که این هفته در بخش رمان نسبت به دیگر عناوین فروش بیشتری داشتند. فروش تقویم و سررسید این هفته نیز در فروشگاه مولی مانند هفته گذشته، فروش خوبی داشته است.

رفت و آمد به فروشگاه نشر چشمه نیز مانند دیگر کتابفروشی ها افزایش پیدا کرده است و رمان های زیادی در این کتابفروشی به علاقه مندان عرضه می شود که آمار فروش کتاب با اختلاف ناچیزی مانند هفته های بود و طبق شواهد چند هفته زمان می طلبد تاجایگاه فروش عناوین رمانها تغییرزیادی پیدا کند یا نام جدیدی به لیست اضافه شود چون مراجعه کنندگان به این فروشگاه به دنبال رمان یا رمان های مشخصی به این فروشگاه قدم می گذارند.

مسئول فروشگاه ققنوس فروش این هفته را نسبتا خوب ارزیابی می کند. می گوید: این هفته بد نبود. نسبت به هفته پیش فروش بهتری داشتیم و ازتمام موضوعات فروختیم. میزان فروش از همه ژانرها نیز حدی متوسط داشت. در راسته انقلاب فروش کتابی چشمگیر نمی شود مگر اینکه به خوبی به مردم معرفی شود.

این فروشنده کتاب در حالی که به حساب یک مشتری رسیدگی می کند می گوید: توانسیم این هفته تا 10 جلد کتاب های رمان را به فروش برسانیم. در میان عناوینی که به ذهنم می رسد، "رز گمشده"، "علایم حیاتی یک زن" و "درختم دلشوره دارد" قرار دارند که فروش خوبی داشتند. در میان کتابهای علوم سیاسی نیز "ملت، دولت و نظام جهانی" فروش قابل توجهی داشت.

وی فروش چند جلد از مجموعه تفسیر 4 جلدی تفسیر کشاف را به فال نیک می گیرد و می گوید: این مجموعه 4 جلد است و مجموعه 95 هزار تومان قیمت دارد. این کتاب بعد از 900 سال به فارسی ترجمه شده است و اهمیت آن به این دلیل است و مخاطبان خاص خود را دارد. فروش کتابهای روانشناسی نیز امیدوارکننده بود. به نظرم دلیل پرفروش شدن چند عنوان از کتابهای روانشناسی دراین هفته، معرفی آنها در تلویزیون باشد. "زندگی برازنده من" و "گلوله برفی" نمونه ای از این عناوین هستند.

این هفته فروش تقویم و سررسید در این کتابفروشی نیز بالا بوده است. مسئول فروش ققنوس در این باره می گوید: این هفته مجموعه تقویم های کیا را برای فروش آوردیم که به زودی به اتمام رسید و وقتی با ناشر آن برای سفارش مجدد تماس گرفتیم به ما گفتند چاپ آن به اتمام رسیده است. در زمینه فروش تقویم و سررسید، باید بگویم که مخاطبان خاص خود را دارد و هر فردی نوعی از تقویم ها را برای خرید انتخاب می کند.

استنباطی که از سخنان یکی از کتابفروشان این گزارش می توان کرد، اهمیت برگزاری مراسم رونمایی و معرفی کتاب به مخاطبان است. معرفی کتاب در تلویزیون نیز یکی دیگر از تدابیری است که می تواند نقش مهمی در فروش یک کتاب ایفا کند. بر اهمیت معرفی و برگزاری مراسم رونمایی از کتاب در سخنان بعضی از چهره های ادبی کشور نیز اشاره می شود که به عنوان نمونه می توان به سخنانی که فرید الدین حداد عادل، امیرحسین فردی و حسین فتاحی در مراسم رونمایی از 3 عنوان رمان انقلاب اسلامی بیان کردند، اشاره کرد.

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گزارش: صادق وفایی