سهمیه دوره تخصصی برای پزشکان خانواده همکار وزارت بهداشت

دکتر محمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای آموزش پزشکان عمومی که با طرح پزشک خانواده همکاری می کنند و به روز کردن اطلاعات علمی آنان چند برنامه در دست اقدام داریم.

وی افزود: یکی از کارها بازنگری برنامه آموزشی دوره کارورزی و کارآموزی بهداشت اجتماعی دانشجویان پزشکی است که توسط مرکز مدیریت شبکه و با همکاری دهها متخصص حدود دو سال قبل به سفارش دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت انجام شده است.

شریعتی ادامه داد: برنامه های دیگر برنامه های آموزشی برای پزشکان عمومی است که دوره انترنی و استادی را طی می کنند. البته پزشکان قبلی که فارغ التحصیل شده اند با دو مکانیزم این دوره ها را می بینند. یکی مکانیزم آموزش پایه ای برای پزشکان خانواده سراسر کشور است که در این سیستم ثبت نام شده اند و یکسری درس در سیستمی تحت نام ال ام اس (LMS) می گذرانند و توسط مراکز بهداشت شهرستانها امتحان شده و گواهی می گیرند.

رئیس مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت همچنین از طراحی دوره تخصصی پزشک خانواده خبر داد و افزود: این برنامه را نیز در دست اقدام داریم و فکر کرده ایم که سهمیه این تخصص را بیشتر از همه برای پزشکان خانواده ای که در سیستم مشغول می شوند در نظر بگیریم.