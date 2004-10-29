بخش هاي مختلف جشنواره موسيقي مقامي - نواحي ايران مشخص شد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" جشنواره بين المللي موسيقي مقامي - نواحي ايران امسال بخش هاي مسابقه، جنبي، پژوهشي و نمايشگاه را در خود جاي داده است.

بخش مسابقه در دو قسمت اجراي موسيقي و مقاله نويسي برگزار مي شود بخش جنبي اين جشنواره نيز شامل دو قسمت اجراي گروه هاي مختلف موسيقي نواحي ايران و اجراي گروه هاي مختلف موسيقي خارج از كشور مي شود.

بخش پژوهشي به برگزاري جلسات آموزشي - پژوهشي با عنوان صفي الدين اورموي اختصاص دارد.

بخش نمايشگاه اين جشنواره در سه قسمت تعريف شده است. قسمت اول به نمايشگاه كتاب، نوار، سي دي ( صوتي و تصويري) موسيقي نواحي مختلف ايران اختصاص دارد. قسمتهاي ديگر به ترتيب به نمايشگاه عكس از نوازندگان و خوانندگان برجسته موسيقي نواحي مختلف ايران و نمايشگاه سازهاي مختلف نواحي ايران به همراه كارگاه هاي اموزشي - پژوهشي، ساخت سازهاي زهي- مضرابي نواحي مختلف ايران اختصاص يافته است.

علاقمندان به شركت در اين جشنواره يا كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس www. folkmusic.ir مراجعه نمايند.