به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" جشنواره بين المللي موسيقي مقامي - نواحي ايران امسال بخش هاي مسابقه، جنبي، پژوهشي و نمايشگاه را در خود جاي داده است.
بخش مسابقه در دو قسمت اجراي موسيقي و مقاله نويسي برگزار مي شود بخش جنبي اين جشنواره نيز شامل دو قسمت اجراي گروه هاي مختلف موسيقي نواحي ايران و اجراي گروه هاي مختلف موسيقي خارج از كشور مي شود.
بخش پژوهشي به برگزاري جلسات آموزشي - پژوهشي با عنوان صفي الدين اورموي اختصاص دارد.
بخش نمايشگاه اين جشنواره در سه قسمت تعريف شده است. قسمت اول به نمايشگاه كتاب، نوار، سي دي ( صوتي و تصويري) موسيقي نواحي مختلف ايران اختصاص دارد. قسمتهاي ديگر به ترتيب به نمايشگاه عكس از نوازندگان و خوانندگان برجسته موسيقي نواحي مختلف ايران و نمايشگاه سازهاي مختلف نواحي ايران به همراه كارگاه هاي اموزشي - پژوهشي، ساخت سازهاي زهي- مضرابي نواحي مختلف ايران اختصاص يافته است.
علاقمندان به شركت در اين جشنواره يا كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس www.folkmusic.ir مراجعه نمايند.
ششمين دوره برگزاري در راه است
بخش هاي مختلف جشنواره موسيقي مقامي - نواحي ايران مشخص شد
ششمين جشنواره بين المللي موسيقي مقامي - نواحي ايران در چهار قسمت كلي برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" جشنواره بين المللي موسيقي مقامي - نواحي ايران امسال بخش هاي مسابقه، جنبي، پژوهشي و نمايشگاه را در خود جاي داده است.
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