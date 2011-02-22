حسین عبدالخالق زاده در گفتگو با مهر گفت: براساس قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، وزارت نیرو تکلیف داشته و دارد که تا پایان برنامه پنجم توسعه، حداکثر 20 درصد ظرفیت نیروگاهی را در اختیار داشته باشد و 80 درصد مابقی ظرفیت را به بخش خصوصی واگذار کند.

مجری طرح خصوصی سازی صنعت برق افزود: در کنار این تعهد در واگذاری‌ها، تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق نیز باید واگذار شوند، البته زمان‌بندی واگذاری این شرکتها نیز تا پایان برنامه چهارم بوده است، ولی واگذاری این شرکتها به دلیل نیاز به اصلاح ساختار، مشمول مهلت شده و هم اکنون وزارت نیرو در حال کار بر روی این فرآیند است.

واگذاری 38 شرکت توزیع برق

وی تصریح کرد: در کنار این، هماهنگی هایی صورت گرفته که با واگذاری نیروگاهها، شرکتهای مدیریت تولید برق نیروگاهی که شرکتهای بهره بردار از نیروگاهها هستند نیز همراه با نیروگاهها، به بخش خصوصی واگذار شوند؛ چراکه وزارت نیرو 33 شرکت مدیریت تولید در کشور دارد که باید به همراه 38 شرکت توزیع در کشور واگذار شوند.

به گفته عبدالخالق‌زاده، واقعیت آن است که حتی اگر وزارت نیرو تمامی نیروگاهها و شرکتهای توزیع و مدیریت تولید را نیز واگذار کند، مطابق با قانون باز هم مسئولیت تامین برق با وزارت نیرو خواهد بود که نیاز دارد که ظرایف کار در نظر گرفته شود تا مشکلی پیش نیاید.

وی ادامه داد: در نهایت، بعد از واگذاری نیز بخش خصوصی ارتباط خود را با صنعت برق حفظ خواهد کرد و قرار است که در کنار این صنعت، وظیفه تامین برق را انجام دهند. از سوی دیگر حساسیت صنعت برق کشور از این جهت است که برق در کشور، با شبکه سراسری به درب منازل مردم می رسد و تمام نیروگاهها و شبکه های انتقال و حتی توزیع برق، در یک شبکه سراسری با هم در ارتباط هستند.

مجری طرح خصوصی صنعت برق در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: اگر حادثه ای در یکی از بخش‌های توزیع رخ دهد، سریع می تواند به سایر بخش ها گسترش یابد و بقیه شبکه ها و تاسیسات برق را تحت الشعاع قرار دهد.

وی اظهار داشت: در یک جمله، خصوصی سازی صرفا خودش هدف نیست یعنی خصوصی سازی انجام می گیرد تا بهره وری بالا رود، بنابراین باید در ابتدای کار شفاف سازی لازم را برای بخش خصوصی انجام داد تا بتواند وارد صحنه شود و از وضعیت موجود و آینده اش اطلاع داشته باشد؛ چراکه بخش خصوصی می خواهد در این عرصه سرمایه گذاری انجام دهد و نیاز دارد به لحاظ اقتصادی تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی کند تا در آینده مشکل پیدا نکند و در نهایت، افزایش بهره وری، ارتقای راندمان نیروگاهها، کاهش تلفات، رضایت کارکنان و مسئولان و مردم محقق شود.

آخرین وضعیت فروش نیروگاه‌ها

عبدالخالق زاده گفت: در حال حاضر، از مجموع 52 نیروگاه وزارت نیرو در کشور، 35 نیروگاه حرارتی که در حوزه مالکیت صنعت برق بوده است، برای واگذاری مشخص شده اند، که از این تعداد 10 نیروگاه در قالب نیروگاههای ماده 27 که اولین ده نیروگاهی بودند که وزارت نیرو اقدام به عرضه آنها کرده است، به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری معرفی شده اند.

وی تصریح کرد: ده نیروگاه دوم نیز به صورت دارایی به سازمان خصوصی سازی ارایه شده اند تا واگذار شوند. برای واگذاری ده نیروگاه سوم نیز از بند الف-1 ردیف 8 قانون بودجه امسال استفاده شده تا وزارت نیرو بتواند با معاملات خود، آنها را واگذار کند.

این مقام مسئول در شرکت توانیر گفت: بر این اساس، این نیروگاهها از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسی شده اند و اگر واگذار شوند، در مورد آنها یک گردش خزانه انجام می شود و درآمد حاصل از آن به صنعت برق برمی گردد که می توان از این درآمد، برای تامین منابع لازم در طرحهای تملک دارایی بهره گرفت. بسته دیگر که شامل 5 نیروگاه است نیز با استفاده از بند الف-3 ردیف 8 قانون بودجه واگذار و سهام آنها، برای کاهش تلفات و اجرای طرحهای بهینه سازی و نوسازی شبکه و استفاده می شود، به پیمانکاران ارایه می شود؛ یعنی پیمانکاران به جای اینکه بابت خدمات مذکور مبالغی را از وزارت نیرو دریافت کنند، سهام این نیروگاهها را دریافت خواهند کرد.

به گفته وی، ارزیابی ده نیروگاه ماده 27 به اتمام رسیده است و تنها یک نیروگاه شامل نیروگاه بینالود، به بخش خصوصی واگذار شده که تحویل خریدار نیز شده است. اما 9 نیروگاه دیگر از دیدگاه وزارت نیرو اماده واگذاری هستند و سازمان خصوصی سازی باید در مورد آنها تصمیم بگیرد.

عبدالخالق زاده ادامه داد: به دلیل اینکه این نیروگاهها در صورت های مالی خود، سوخت را با نرخ آزاد ثبت کرده اند، امکان واگذاری وجود نداشته است، به این معنا که این نیروگاهها در صورتهای مالی خود در سال گذشته، قیمت گاز را 69 تومان و امسال 90 تومان در نظر گرفته اند، ضمن اینکه قیمت گازوئیل و مازوت را نیز با قیمت فوب خلیج فارس ثبت کرده اند، بنابراین هم عدد و رقم هایی که در صورتهای مالی آنها ثبت شده است به شیوه فعلی قابل واگذاری با صورتحساب های مالی فعلی نیستند.

وی گفت: البته هفته های گذشته هیات عالی واگذاری جلساتی را در این زمینه برگزار کرده است و قرار بر این شد که مصوبه‌ای از دولت اخذ شود تا سوخت این نیروگاهها را به نحوی از صورتهای مالی آنها خارج کنیم تا صورتهای مالی شفاف و دقیق شود. از دید وزارت نیرو این نیروگاهها آماده واگذاری هستند. صورتهای مالی شرکت بادی سبز منجیل نیز که از ابتدای دیماه امسال راه اندازی شده در حال آماده سازی است تا سازمان خصوصی سازی ارزیابی آن را انجام دهد.

به گفته مجری طرح خصوصی سازی صنعت برق، از ده نیروگاه دوم که به صورت دارایی باید از سوی سازمان خصوصی سازی واگذار شود، قیمت هر ده نیروگاه در اواخر تابستان امسال مصوب شده است. تا به حال از ده نیروگاه دوم، مزایده نیروگاههای تبریز، مشهد، قم، منتظر قائم، خوی، گیلان و لوشان اعلام شده که از این موارد، تا به حال برای نیروگاههای تبریز و منتظر قائم مشتری پیدا نشده است، ولی سایر نیروگاهها مشتری داشته اند و برندگان نیروگاههای مشهد، قم، خوی، گیلان و لوشان مشخص شده اند.

وی اظهار داشت: حتی در مواردی پیش پرداختها نیز پرداخت شده و منتظریم سازمان خصوصی سازی قراردادها را منعقد کرده و به وزارت نیرواعلام کند تا نیروگاهها را به خریداران تحویل دهیم. هم اکنون مزایده نیروگاه منتظر قائم دو مرتبه و مزایده نیروگاه فارس یک مرتبه اعلام شده و اطلاعات آنها نیز در حال حاضر بر روی سایت سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.

تغییر در شرایط فروش نیروگاه‌ها

عبدالخالق زاده ادامه داد: به هرحال قرار بر این بوده که پاکات مزایده تا اول اسفندماه بازگشایی تا مشخص شود که آیا این نیروگاهها خریدار داشته اند یا خیر. نیروگاه تبریز نیز که مشتری نداشته است در هفته های گذشته در هیات واگذاری مطرح و قرار بر این شد که از قیمت 10 درصد کم شود و به جای دریافت 15 درصد پیش پرداخت نقدی از خریدار، 10 درصد دریافت و دومرتبه به مزایده برود.

وی اظهار داشت: این 20 نیروگاه اول که دست سازمان خصوصی سازی بوده است از دید وزارت نیرو برای واگذاری آماده هستند. بهر حال اگر مشکل نیروگاههای ماده 27 حل شود، خصوصی سازی ها رونق بیشتری می گیرد.