تثبیت عنوان دومی ذوب آهن در روز شکست میزبانان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش مردان در شرایطی پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 5 دیدار در شهرهای کرمان، ارومیه، تهران، اصفهان، و سبزوار پیگیری شد که حساس ترین دیدار این هفته به دلیل مشکلات آب و هوا و جاده های کشور با دو روز تاخیر فردا یکشنبه 24 بهمن ماه در کرمان برگزار خواهد شد.

در تک دیدار باقیمانده از هفته هفتم رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور و مهمترین مسابقه این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان میهمان تیم شهرداری زرند کرمان است. هرچند شاگردان علیرضا حبیبی تا به امروز هیچ باختی را متحمل نشده اند اما نباید به سادگی از کنار تیم کرمان بگذرند. کرمانی ها امیدوارند تا بتوانند در این بازی خانگی و با بهره از تماشاچیان خود به رده‌های بالایی جدول صعود کنند. فولادی ها در صورت پیروزی در این دیدار به طور قطع تنها تیم بدون باخت در دور رفت خواهند بود.

در این هفته پارسیان تهران میزبان تیم سنگ آهن بافق یزد بود. در حالی این دیدار با تساوی به پایان رسید که شاگردان جوان محسن طاهری در فاصله سه هفته از مربیگری این مربی مطرح باشگاه فولاد سپاهان اصفهان متحول شده و برابر تیم های قدرتمند لیگ بازیهای خوبی را از خود به نمایش می گذارند.

در 4 دیدار دیگر این هفته تمام میزبانان به نتیجه شکست رضایت دادند. تیم قعرنشین شهرداری شهر کرد برابر دانشگاه صنعتی ارومیه شکست خورد. تربیت بدنی کازرون مقابل مس کرمان مغلوب شد. فولاد نوین سپاهان اصفهان نیز برابر میهمان خود پرسپولیس سبزوار متوقف گردید. تیم هپکو اراک هم با اختلاف 12 امتیاز نتیجه را به تیم دوم جدول واگذار کرد تا ذوب آهنی با کسب این پیروزی عنوان دوم را برای خود تثبیت کنند.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده هفته هفتم بدین شرح است :

* تربیت بدنی کازرون 23- 26 مس کرمان

* شهرداری شهر کرد 19-20 دانشگاه صنعتی ارومیه

* فولاد نوین سپاهان اصفهان 20-21 پرسپولیس سبزوار

* هپکو اراک 22-34 ذوب آهن اصفهان

جدول رده بندی رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تا پایان هفته ششم به شرح زیر است:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 12 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 11 امتیاز

3- پرسپولیس سبزوار 10 امتیاز

4- شهرداری زرند کرمان 8 امتیاز

5- سنگ آهن بافق یزد 8 امتیاز

6- مس کرمان 7 امتیاز

7- فولاد نوین سپاهان اصفهان 6 امتیاز

8-دانشگاه صنعتی ارومیه 6 امتیاز

9- هپکو اراک 6 امتیاز

10- پارسیان تهران 4 امتیاز

11- تربیت بدنی کازرون 2 امتیاز

12- شهرداری شهر کرد بدون امتیاز