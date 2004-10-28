به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، اين بنياد كه رياست آن را آيت الله سيد مرتضي شيرازي به عهده دارد، از ماه‌ها قبل اعلام كرده بود در صدد راه‌اندازي شبكه‌اي تلويزيوني است كه به نشر مباني و اعتقادات اسلامي و شيعي بپردازد كه هم اكنون در دهم ماه مبارك رمضان اين امر عملي شد.



اين بنياد بين‌المللي شيعي تصريح كرد: دنيا بايد با فكر و انديشه اسلام و اهل بيت (ع ) آشنا گردد و ارزش‌هاي والاي اسلامي را طبق نظر اهل بيت بشناسد.



در بيانيه اين بنياد تأكيد شده است : آزادي‌، مشورت، گفت ‌وگو بين اديان و مذاهب اسلامي، روح برادري و همياري، پرهيز از خشونت از جمله ارزش‌هايي است كه دنياي كنوني بايد آن را به عنوان مباني اسلامي بشناسد. شبكه ماهواره‌اي الأنوار كه به ابتكار بنياد جهاني آيت الله شيرازي و شخص سيد مرتضي شيرازي تأسيس شده و در راه تأسيس آن افراد خير و نيكوكار زيادي فعاليت كردند، با بهره ‌مندي از تكنولوژي و تجهيزات پيشرفته روز، آغاز به كار كرده است كه هدف آن تنها ارائه برنامه‌هاي قرآني، فرهنگي و تربيتي و آموزشي طبق مكتب اهل بيت (ع ) است .



