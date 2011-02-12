7 دوره آموزشی فنی و توجیهی ویژه مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی برگزار شد

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، با بیان این مطلب ااظهار داشت: در دوره های مذکور 200 نفر در رشته های مختلف از آموزشها ی فنی و توجیهی بهره مند شدند.



وی تصریح کرد: برای آموزش هر متقاضی از دوره های آموزشی فنی یک میلیون ریال و توجیهی 100 هزار ریال هزینه شده است.

حسین پور ادامه داد: کلاسهای توجیهی قالیبافی و دامداری به ترتیب با حضور 80 قالیباف در شهرستان بجنورد و 50 دامدار در جاجرم بیشترین متقاضی را داشته اند.

این مسئول لازمه اجرای طرح موفق اشتغال را در گرو داشتن دانش حرفه ای مناسب دانست و اظهار داشت: دوره های حرفه آموزی با همکاری های سازمان فنی و حرفه ای و جهادکشاورزی برای متقاضیان برگزار می شود.



حسین پور همچنین از نظارت دقیق کارشناسان حوزه اشتغال و آموزش چهره به چهره مجریان در محیط کار خبر داد و گفت: اصل پشتیبانی و بازاریابی محصولات در طرحهای اشتغال و خودکفایی این نهاد اصلی فراموش نشدنی است.



وی با اشاره به اینکه برای موفقیت هرچه بیشتر مجریان طرحهای خودکفایی این نهاد قبل و در حین اجرای طرح کلاسهای آموزشی برای متقاضیان برگزار می کند تصریح کرد: این امر موجب موفقیت اکثر طرحها در سطح استان شده است.



حسین پور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دوره های حرفه آموزی برای دو هزار نفر از متقاضیان طرحهای اشتغال با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال برگزار شده است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در خصوص طرحهای اجرا شده در استان خراسان شمالی : طرحهای اجرا شده در استان در زمینه های تولیدی و خدماتی از جمله دامپروری، کشاورزی، صنایع کوچک، فرش بافی، صنایع دستی، خدماتی و صنفی است که به دلیل اقلیم مناسب استان از طرحهای دامپروری و کشاورزی استقبال چشمگیری می شود.

