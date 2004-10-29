  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۴۶

معاون مسكن و ساختمان كميته امداد در گفتگو با "مهر":

كميته امداد ضمانت وام مسكن خانواده هاي زلزله زده بم را تقبل كرد

معاون مسكن وساختمان كميته امداد گفت: به منظور تسريع در عمليات احداث واحد هاي مسكوني شهرستان زلزله زده بم كميته امداد ضمانت وام مسكن خانواده هاي اين منطقه را برعهده گرفت.

مسعود حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : با توجه به اينكه عمليات ساخت وساز تا به امروز روند كندي داشته  و همچنين به دليل نزديك شدن فصل سرما ، كميته امداد قصد دارد با اقداماتي مانند تقبل كردن ضمانت وامهاي خانواده هاي زلزله زده باعث  تسريع در انجام اين كار شود.

وي افزود : كميته امداد تنها ساخت 986 واحد مسكوني در منطقه زلزله زده رابرعهده داشته كه نيمي ازكار نيز انجام شده اما عمليات ساخت دو هزارو 500 واحد مسكوني در شهربم وبروات  برعهده بنياد مسكن بوده است ، بنابراين كميته امداد قصد دارد اجراي پروژه احداث 2هزارو 500 واحد را نيز برعهده بگيرد تا هرچه سريعتر كار به اتمام برسد.

معاون مسكن وساختمان كميته امداد تاكيد كرد:  براي ساخت 2 هزارو 500 واحد مسكوني در شهر بم وبروات كه 8 استان و كميته امداد با هماهنگي با بنياد مسكن كار آن را شروع كرده اند تا كنون 872 واحد تشكيل پرونده و 378 واحد اخذ پروانه و براي 16 واحد آن نيز اخذ وام شده است.

حسيني با اشاره به اينكه مسوولين بايد روند كاري احداث واحد هاي مسكوني را كوتاه كنند ، اظهار داشت : كوتاه شدن مراحل اداري، مشاركت بيشتر مردم و به موقع رسيدن بودجه به دست مجريان امر باعث مي شود كاربا سرعت بيشتري انجام شود. 

کد مطلب 125158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها