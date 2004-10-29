كميته امداد ضمانت وام مسكن خانواده هاي زلزله زده بم را تقبل كرد

مسعود حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : با توجه به اينكه عمليات ساخت وساز تا به امروز روند كندي داشته و همچنين به دليل نزديك شدن فصل سرما ، كميته امداد قصد دارد با اقداماتي مانند تقبل كردن ضمانت وامهاي خانواده هاي زلزله زده باعث تسريع در انجام اين كار شود.

وي افزود : كميته امداد تنها ساخت 986 واحد مسكوني در منطقه زلزله زده رابرعهده داشته كه نيمي ازكار نيز انجام شده اما عمليات ساخت دو هزارو 500 واحد مسكوني در شهربم وبروات برعهده بنياد مسكن بوده است ، بنابراين كميته امداد قصد دارد اجراي پروژه احداث 2هزارو 500 واحد را نيز برعهده بگيرد تا هرچه سريعتر كار به اتمام برسد.

معاون مسكن وساختمان كميته امداد تاكيد كرد: براي ساخت 2 هزارو 500 واحد مسكوني در شهر بم وبروات كه 8 استان و كميته امداد با هماهنگي با بنياد مسكن كار آن را شروع كرده اند تا كنون 872 واحد تشكيل پرونده و 378 واحد اخذ پروانه و براي 16 واحد آن نيز اخذ وام شده است.

حسيني با اشاره به اينكه مسوولين بايد روند كاري احداث واحد هاي مسكوني را كوتاه كنند ، اظهار داشت : كوتاه شدن مراحل اداري، مشاركت بيشتر مردم و به موقع رسيدن بودجه به دست مجريان امر باعث مي شود كاربا سرعت بيشتري انجام شود.

