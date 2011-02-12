به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فیلمهای سومین روز جشنواره فیلم فجر اصفهان روز جمعه به دلیل همزمانی با شب شهادت امام حسن عسگری (ع) در هیچ کدام از سانسها و سالنها اکران نشد این فیلمها امروز شنبه با اکران سه فیلم به کار خود ادامه میدهد.
فیلم سینمایی سعادت آباد به کارگردانی مازیار میری در سینما ساحل اصفهان به روی پرده میرود در این فیلم بازیگرانی همچون لیلا حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار، هنگامه قاضیانی، حسین یاری و امیر آقایی به ایفای نقش میپردازند.
همچنین فیلم سینمایی "صدای پای من" به کارگردانی مهرداد خوشبخت در سینما ایران به روی پرده میرود.
این فیلم داستان بچهای 12 ساله را روایت میکند که دونده اول شهرش بوده اما بر اثر حادثهای روی مین رفته و پایش را از دست میدهد که پس از مدتی پدر و مادر پسر پایی مصنوعی برایش تهیه میکنند. در این فیلم مهران احمدی، مرتضی زارع، فرشته سرابندی، ابوذر فرهادی و علی اصغر یوسفیان به ایفای نقش میپردازند.
فیلم سینمایی "سیب و سلما" به کارگردانی حبیب الله بهمنی نیز در سینمای استاد فرشچیان اکران میشود.
"سیب و سلما" داستان طلبه جوانی را روایت میکند که پس از خوردن سیب به دنبال مالک اصلی سیب و طلب رضایت از او است.
در این فیلم بازیگرانی همچون هادی دیباجی، سوگل قلاتیان، جعفر دهقان، اسماعیل خلج، بهروز بقایی، داود فتحعلی بیگی، محمدعلی سلیمانتاش، زویا امامی، صادق بهاری، مسعود چوبین، سهیلا چوبین و آرمان ضیایی مهر، به ایفای نقش میپردازند.
این فیلمها بعد از ظهر امروز شنبه در سینماهای ساحل، ایران و فرشچیان در سه سانس 18،16 و20 اکران میشود.
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