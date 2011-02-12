قیمت برخی کالاهای اساسی در لرستان کاهش یافت

حجت الله بیرانوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این سازمان با اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها نسبت به کنترل بازار اقدام کرده و تاکنون هیچ گونه مشکلی در این زمینه به وجود نیامده است.

وی افزود: خوشبختانه با اجرای این قانون نه تنها قیمت کالاها افزایش پیدا نکرده بلکه قیمت 9 قلم کالای اساسی مردم کاهش چشمگیری داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان تصریح کرد: 86 هزار و 172 مورد بازسی، تشکیل هشت هزار و 630 فقره پرونده تخلفاتی و ارسال چهار هزار و 799 گزارش مردمی و 405 مورد گزارش ناظران افتخاری از نتایج اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها در استان است.

بیرانوند گفت: به رغم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تفکر برخی مبنی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات، اما اکنون با گذشت بیش از 50 روز از اجرای طرح اما همچنان وضعیت بازار استان عادی است.

وی افزود: در حال حاضر قیمت برخی کالاهای اساسی مردم استان نیز به صورت جدی کاهش داشته و مردم هیچ گونه گرانفروشی را شاهد نیستند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان تصریح کرد: سازمان بازرگانی استان لرستان با همکاری بازرسان و ناظران افتخاری نسبت به برخورد جدی با متخلفان از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

وی همکاری مردم جهت شناسایی و برخورد جدی با متخلفان را یکی از اقدامات اساسی در جهت اجرای دقیق این طرح عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری بسیار خوب مردم استان اکنون هیچ مشکلی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در استان لرستان وجود ندارد.

بیرانوند افزود: اکنون ستاد تنظیم بازار استان لرستان نیز به صورت مستمر در حال تشکیل جلسه است که در صورت بروز مشکل نسبت به شناسایی واحدهای متخلف استان اقدام شود.

رییس سازمان بازرگانی استان لرستان ابراز امیدواری کرد با حمایت بیشتر مسوولان دستگاههای اجرایی و گشت های مشترک بازرسی و همکاری خوب مردم بتوان این قانون را به بهترین شیوه انجام داد.