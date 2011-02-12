فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "بحث اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی نیاز به اصلاحاتی داشته که این اصلاحات از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می‌شود. فکر می‌کنم آخرین جلسه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را دنبال کرده حدود دو ماه پیش بوده است. ممکن است بر اساس اساسنامه جدیدی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ می‌کند هیئت امنای دانشگاه آزاد ترکیب دیگری داشته باشد."

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد افزود: "فعلا اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد بر طبق اساسنامه جدید دانشگاه آزاد تعیین نشده‌اند. ابتدا باید اساسنامه جدید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود تا ببینیم بالاخره اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد همان افرادی هستند که قبلا توسط این شورا تعیین شده‌اند یا افراد دیگری به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درخواهند آمد."

دانشجو در پاسخ به اینکه آیا عضویت "نسرین سلطانخواه، سید شهاب الدین صدر، فرهاد رهبر، محمدحسن شجاعی فرد و فرهاد دانشجو" در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به حالت تعلیق درآمده است به مهر گفت: عنوان تعلیق را نمی‌توانیم برای احکام این 5 نفر بکار ببریم. تا زمانی که اساسنامه جدید دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ نشود نمی‌توان گفت که تکلیف این 5 عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت در هیئت ‌امنای دانشگاه آزاد منصوب شده‌اند چه می‌شود."

فرهاد دانشجو با بیان اینکه تا کنون در هیچ جلسه‌ای از هیئت امنای دانشگاه آزاد دعوت نشده است، در پاسخ به اینکه آیا درباره علت عدم دعوت شدنش به جلسات هیئت امنای دانشگاه آزاد با دکتر احمدی‌نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مذاکره‌ای داشته است یا خیر، گفت: "صحبتی در این زمینه نشده است. در حال حاضر منتظر اساسنامه جدید هستیم تا تکلیف نهایی ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد مشخص شود."

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی درباره سناریوهای قابل پیش بینی برای ترکیب این هیئت گفت: "ممکن است همین افرادی که با مصوبه خرداد ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیئت امنای دانشگاه آزاد اضافه شده‌اند در ترکیب هیئت امنا بمانند و یا ممکن است تغییر کنند. همچنین این امکان وجود دارد که عده‌ای پس از ابلاغ اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی به هیئت امنای این دانشگاه افزوده شوند."

به گزارش مهر، محمدرضا مخبر دزفولی خرداد ماه 89 سیدشهاب‌الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نسرین سلطانخواه معاون علمی فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، محمدحسن شجاعی‌فرد رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، فرهاد دانشجو رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران را به عنوان اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی کرد.