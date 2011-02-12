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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۶

ناگفته‌های بهبهانی از استیضاح/

تودیع و معارفه بهبهانی و نیکزاد امروز برگزار می‌شود

تودیع و معارفه بهبهانی و نیکزاد امروز برگزار می‌شود

مراسم تودیع حمید بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری و معارفه علی نیکزاد سرپرست این وزارتخانه امروز بعدازظهر با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع حمید بهبهانی که چند هفته ای است با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شده است، امروز شنبه در ساختمان شهید دادمان واقع در بلوار آفریقا تهران با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برگزار می شود.

گفته می شود در این مراسم بهبهانی مشاور جدید رئیس جمهور در امور حمل و نقل قصد دارد درباره استیضاح غیابی خود توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کند.

علی نیکزاد که دوشنبه هفته جاری با حکم رئیس جمهوری با حفظ سمت - وزیر مسکن و شهرسازی- سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب شده، چهارشنبه گذشته برای نخستین بار در ساختمان شهید دادمان واقع در بلور آفریقا مستقر شد.

ظاهرا یکی از ماموریتهای ویژه رئیس جمهوری به نیکزاد، فراهم کردن زمینه های پیوند وزارتخانه های مسکن و راه و ترابری است.

با انتخاب وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه، در واقع ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری از مدیران کلید خورده و احتمالا این دو مجموعه تا اوایل بهار سال آینده کاملا به هم پیوند می‌خورند. در این میان، احتمال الحاق بخش شهرسازی وزارت مسکن به وزارت کشور هم وجود دارد.

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا از برنامه دولت برای کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه خبر داده و گفته است: این کار در راستای برنامه پنجم توسعه انجام خواهد شد.

احمدی نژاد برنامه ادغام وزارتخانه ها را با ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 1251590

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