شش سد مخزنی در ایلام ساخته می شود

محمد باقر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این شش سد شامل سد چنار، جزمان، گوراب، گلال ملک، گدارخوش، چنگوله و چم سرخ در نقاط مختلف استان ایلام است.

وی بیان داشت: در صورت بهره برداری از این طرحهای سد سازی تحول عظیمی در بحث مهار آبهای استان ایلام و سد سازی ایجاد می شود.

این مسئول عنوان کرد: سد مخزنی چناره و شبکه آبیاری و زهکشی از نوع سد سنگریزه ای با هسته رسی که هدف از این طرح تامین آب هشت هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی و 38 میلیون مترمکعب آب شرب است.

حیدری افزود: سد مخزنی چزمان از نوع سنگریزه ای با هسته رسی با هدف تامین آب یک هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شیروان چردوال طراحی شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون طرحهای بزرگ سد سازی دیگری در استان ایلام در دست ساخت یا مطالعه هستند.