  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

شش سد مخزنی در ایلام ساخته می شود

شش سد مخزنی در ایلام ساخته می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام گفت: هم اکنون مطالعه احداث شش سد مخزنی در استان ایلام در حال انجام است.

محمد باقر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این شش سد شامل سد چنار، جزمان، گوراب، گلال ملک، گدارخوش، چنگوله و چم سرخ در نقاط مختلف استان ایلام است.

وی بیان داشت: در صورت بهره برداری از این طرحهای سد سازی تحول عظیمی در بحث مهار آبهای استان ایلام و سد سازی ایجاد می شود.

این مسئول عنوان کرد: سد مخزنی چناره و شبکه آبیاری و زهکشی از نوع سد سنگریزه ای با هسته رسی که هدف از این طرح تامین آب هشت هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی و 38 میلیون مترمکعب آب شرب است.

حیدری افزود: سد مخزنی چزمان از نوع سنگریزه ای با هسته رسی با هدف تامین آب یک هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شیروان چردوال طراحی شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون طرحهای بزرگ سد سازی دیگری در استان ایلام در دست ساخت یا مطالعه هستند.

کد مطلب 1251611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها