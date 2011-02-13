به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های مهرام ایران و الریاضی اردن به عنوان نخستین دیدار دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا روز دوشنبه با قضاوت داورانی از ترکیه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‎شود. بنا به دستور فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) این دیدار ساعت 19:30 (به وقت ایران) برگزار خواهد شد.

دیدار رفت تیم های مهرام و الریاضی 11 بهمن ماه در اردن برگزار شد که طی آن نماینده کشورمان با نتیجه 95 بر 63 حریف میزبان خود را شکست داد. بنابراین در صورتی که مهرام در دیدار برگشت نیز صاحب پیروزی شود به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا صعود می کند. در غیر این صورت دیدار سوم تیم صعودکننده را مشخص می کند.

دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا تا سوم اسفندماه ادامه خواهد داشت. برنامه دیدارهای این مرحله به این شرح است:

25 بهمن‎ماه

* مهرام ایران - الریاضی اردن

26 بهمن‌ماه

* الجلا سوریه - دانشگاه اپلاید ساینس اردن

2 اسفندماه

* الریاضی لبنان - الجیش سوریه