یوسف آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: ما پیش از این با برگزاری یک دوره مسابقات سراسری از میان بیش از هزار تیرانداز نوجوان و جوان زیر 19 سال نزدیک به 100 نفر را برای شرکت در اردوهای استعدادیابی انتخاب کردیم و این هفته شاهد برگزاری مرحله دوم اردوی تمریناتی این تیراندازان به صورت شبانه روزی در تهران هستیم.

وی افزود: در مجموع در پایان سه مرحله از تمرینات در هر بخش دختران و پسران بین 5 تا 10 نفر را انتخاب و به فدراسیون معرفی می‌کنیم تا به اردوهای اصلی تیم ملی دعوت شوند.

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: برای انتخاب این نفرات مشخصه‌‍های زیادی را در نظر گرفته‌ایم و آنها را از لحاظ روحی و روانی، شخصیتی، رکوردها و امتیازات، آناتومی بدن، تکنیک، ضریب هوشی، فرصت حضور در تمرینات، مجوز خانواده و حتی برخی بیماریهای جسمی نهفته بررسی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: بیشتر دعوت شدگان در این اردوها تیراندازان رده سنی 13 تا 14 سال هستند. تیراندازی ورزشی آرام اما سنگین است و در صورتیکه نتوانیم ارزیابی خوبی از لحاظ آناتومی روی ورزشکار داشته باشیم تمرینات پی درپی در طی 5 تا 6 سال فیزیک بدن این جوانان را بهم می‌ریزد.

آجرلو تاکید کرد: این ها بچه های مردم هستند و ما باید با دقت نظر بیشتری تمام فاکتورها را چک کنیم. هرچند سن آنها کم است اما باید جثه‌های خوبی داشته باشند. ریز نقش‌ها نمی‌توانند عملکرد موفقی در این رشته داشته باشند . شاید بتوانند تکنیک خوبی را در یک برهه زمانی اجرا کنند اما در دراز مدت از لحاظ بنیه جسمی کم می آورند و فیزیک بدن ومهره های کمر آنها آسیب می بیند.

وی با بیان اینکه در هر مرحله اردو برای هر تیرانداز بیش از 250 هزار تومان هزینه می شود، گفت: ما برای تک به تک این نفرات هزینه می‌کنیم و اطمینان داریم این سرمایه گذاری در آینده درازمدت جواب خواهد داد.