دانشجويان دانشگاه شريف افطاري هاي خود را به فروش مي رسانند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف كارآفريني تيمي ( Team Work) آينده خود را با عنوان بازي تيمي افطاري برگزار مي كند. در اين مسابقه شركت كنندگان بايد افطاري خود را آماده كنند و در نمايشگاهي كه به همين منظور تعبيه شده است افطاري هاي خود را به فروش برسانند. در اين مسابقه 10 تيم 4 يا 5 نفره حضور خواهند داشت.

دركارآفريني تيمي گذشته مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف دانشجويان به نوعي بازي كه شبيه سازي يك بازار كسب و كار بود پرداختند. در اين بازي گروهي كه نقش سازمان هاي بزرگ و دولتي را بازي مي كردند سفارش ساخت قطعه را از طريق گروه ديگري كه گروه واسطه ناميده مي شدند به قطعه سازان (گروه ديگر اين بازي) مي دادند و آنها ضمن ساختن اين قطعات به كمك كاغذ از طريق گروه دوم به گروه اول مي فروختند. در اين بازي انواع و اقسام فعاليت هايي كه در يك بازار واقعي اتفاق مي افتد قابل اجرا بود. ضمن آن كه در كنار اين گروه ها يك بانك براي در اختيار قرار دادن پول هاي چاپ شده (به واحد چوق) ايجاد شده بود. بانك هم در مقابل وام هايي كه پرداخت مي كرد، سود بانكي دريافت مي كرد. در كنار اين گروه ها مشاوريني كه راه هاي ساخت قطعات را آموزش مي دادند در قبال آموزش هاي خود پول دريافت مي كردند. پليس هم كار نظارت بر همه اين گروه ها را به عهده داشت. در پايان بازي درآمد تمامي گروه ها محاسبه مي شد تا برنده نهايي در اين بازي كار تيمي مشخص شود. هدف از اين مسابقه ايجاد خلاقيت، آشنايي دانشجويان با بازاريابي، آشنايي دانشجويان با خريد و فروش، آشنايي دانشجويان با بازار واقعي كسب و كار و از همه مهمتر كار تيمي بود.