پروژه بزرگراه کرمانشاه - ایلام - خوزستان هنوز اجرایی نشده است

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین مصوبات هیئت دولت در استان ایلام ایجاد بزرگراه کرمانشاه - ایلام - خوزستان و راه آهن ایلام بوده است که بعد از سالها هنوز اجرایی نشده است.

وی بیان داشت: این مصوبه یکی از مهمترین مصوبات دولت در استان ایلام بوده است که نقش اساسی در توسعه ایلام دارد.

پولادی عنوان کرد: شهرستان مهران به سبب داشتن مرز مشترک با عراق، فعالیت شرکتهای بزرگ نفت و گاز، وجود بازارچه مرزی، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در آینده و تردد روزانه پنج هزار زائر عتبات عالیات در این منطقه دارای ظرفیت های مطلوبی برای ایجاد فرودگاه است.

وی با بیان اینکه ایجاد فرودگاه در مهران از مصوبات ارزشمند دولت در جریان سفرهای استانی به شمار می رود، افزود: اکنون کار مکان یابی برای ایجاد فرودگاه توسط مهندسان مشاور در دست اقدام است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بر اساس مصوبه دولت، وزارتخانه های راه و ترابری و نفت مکلف به فعالیتهای اجرایی و سرمایه گذاری برای ایجاد فرودگاه مهران شده اند.

وی افزود: مسئولان دستگاه‌های اجرایی با جذب اعتبارات ملی و رایزنی با وزارتخانه ‌های مربوطه در راستای اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی تلاش کنند .

وی ادامه داد: با اجرای مصوبات سفرهای استانی بخش عمده‌ای از مشکلات مردم استان ایلام در بخشهای مختلف برطرف می‌شود .

این نماینده مجلس اضافه کرد: به عنوان مثال همچنان کشاورزان ایلامی در بلاتکلیفی پرداخت تسهیلات خود قرار دارند .