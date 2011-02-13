دانش آموزان رشته نظری ملزم به گذراندن دوره مهارت عملی می شوند

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درصد زیادی از خانواده ها و دانش آموزان علاقه مند هستند که تحصیلاتشان را در دوره متوسطه در شاخه های نظری سپری کنند، افزود: هم اکنون در حال تهیه طرحی با عنوان آموزش حداقل یک مهارت به دانش آموزان متوسطه نظری هستیم.

وی ادامه داد: یکی از مطالباتی که مسئولان و جامعه از آموزش و پرورش دارند این است که دانش آموز در دوران تحصیل خود یک مهارت بیاموزد که اگر نتوانست در آینده از مسیر دانشگاه یک شغل پایدار و مولد داشته باشند حداقل این مهارتها بتواند به او کمک کند.

مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: هم اکنون این طرح به عنوان یک حکم برنامه پنجم به ما ابلاغ شده و بدنبال این هستیم که با کمترین هزینه، نیروی انسانی و بالاترین استقبال دانش آموزان آن را عملیاتی کنیم.

الزام شرکت در دوره ها برای همه دانش آموزان

عرفی با بیان اینکه کسب یک مهارت عملی برای دانش آموزان الزامی است، گفت: هم اکنون واحدی با عنوان دروس اختیاری در مدارس متوسطه تدریس می شود که نمره آن تاثیری در عملکرد نهایی دانش آموز ندارد، در نظر داریم این واحد درسی دو ساعته را تبدیل به دروس مهارتی کنیم تا دانش آموزان آن را در طول سال تحصیلی سپری کنند.

وی افزود: پس از آن دانش آموزان در تابستان باید یک دوره 45 روزه ای را در هنرستانها یا مراکز فنی و حرفه ای سپری می کنند و در پایان دوره برای آنها از سوی آموزش و پرورش فنی و حرفه ای آزمونی برگزار شده و در صورت قبولی به آنها مدرک معتبر مهارتی وزارت کار داده می شود.

مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره اعتبارات مالی و نیروی انسانی مورد نیاز این طرح گفت: هم اکنون کتابهای درسی رشته های فنی و حرفه ای تولید شده که می توانیم از آنها استفاده کنیم. همچنین در بحث فضای آموزشی می توان از فضاهای هنرستانها و آموزشکده های فنی در تابستان استفاده کرد و در این دو زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

عرفی با بیان اینکه نیروی انسانی مورد نظر برای اجرای این طرح نیز تامین شده است، گفت: به طور کلی برای اجرای این طرح نیاز به تغییرات اساسی نداریم و تنها باید زمینه هایی را با توافق و همکاری نهادهای وابسته فراهم آوریم.