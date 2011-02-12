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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

پس لرزه قیام ملت مصر/

پادشاه بحرین از کیسه خلیفه به مردم این کشور پول می دهد

پادشاه بحرین از کیسه خلیفه به مردم این کشور پول می دهد

ملک حمد بن عیسى آل خلیفه" پادشاه بحرین تصمیم گرفته است به هر خانواده این کشور یک هزار دینار پاداش بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرین، ملک حمد جمعه به بهانه دهمین سالروز اعلام منشور کار ملی دستور داده است به هر خانواده بحرینی مبلغ هزار دینار بحرینی (معادل 2000 یورو تقریبا) پرداخت شود.
 
لازم به یاد آوری است امیر کویت نیز چندی پیش (پس از فرار زین العابدین بن علی) مبلغ هزار دینار کویتی به هر فرد کویتی تقدیم کرده بود، و اکنون ملک حمد پس از سرنگونی دیکتاتور مصر این اقدام خیرخواهانه ! را به مورد اجرا در می آورد.

سرنگونی مبارک موجی از نگرانی و هراس را در میان رژیمهای دیکتاتوری و غیر مردمی جهان عرب از جمله بحرین، اردن و یمن به وجود آورده است.

کد مطلب 1251671

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