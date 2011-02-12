تزریق انسولین سرد دردناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه معطری اظهار کرد: برای داشتن تزریق راحت و بدون درد مطمئن شوید حباب هوا در سرنگ وجود ندارد، سوزن را به سرعت وارد پوست کنید، از سوزنهای کند استفاده نکنید، هنگام تزریق، عضلات بدن (ناحیه تزریق) را شل بگیرید و هنگام داخل یا خارج کردن سوزن از پوست، سرنگ را تکان ندهید.

وی ادامه داد: پس از کشیدن انسولین در سرنگ، پوست قسمت مورد نظر را با پنبه حاوی الکل تمیز کنید، با استفاده از انگشت شست و اشاره یک چین پوستی درست کنید. البته اگر بخواهید تزریق را در بازو انجام دهید این کار را نمی توانید انجام دهید و اشکالی هم ندارد.

مدیر پایگاه آموزش از راه دور دیابت با بیان اینکه سازندگان سرنگهای یکبار مصرف توصیه می کنند که سرنگها را فقط یکبار مصرف کنید، گفت: اما تحقیقات نشان می دهد بیماران معمولا چندین بار از سرنگ خود استفاده می کنند. اگر می خواهید مجددا از سرنگ استفاده کنید باید پس از تزریق، در پوش سوزن را روی آن قرار دهید و سوزن را در محلی مناسب و تمیز نگهداری کنید همچنین مراقب باشید سوزن جز با ویال انسولین و پوست تمیز محل تزریق با جای دیگری تماسی نداشته باشد.

این عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی یادآور شد: در صورت خم شدن یا تماس سوزن با هر چیزی جز پوست تمیز قسمت تزریق و ویال انسولین آن را دور بیندازید و هرگز سوزن را با الکل تمیز نکنید. سرنگهای انسولین با یک ماده لغزنده پوشانده شده اند و به راحتی وارد پوست می شوند. در صورت تمیز کردن سوزن با الکل، ماده لغزنده از بین می رود و تزریق دردناک می شود.