مجهزترین مرکز دارالقرآن عقیدتی سیاسی ناجا در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، فرمانده انتظامی مازندران صبح شنبه در این مراسم گفت: اولین و مجهزترین مرکزدارالقرآن عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی مازندران در زمینی به مساحت 260 متر مربع با صرف هزینه بیش از 70 میلیون تومان در شهرستان بابل افتتاح و به بهره برداری رسید.

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی خاطر نشان کرد: امروزافتخار و سربلندی و اقتدار ملت ایران در جهان حاصل خون بهای شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی ایران است.

وی بابیان اینکه، چنانچه نیروی انتظامی با توجه به ماموریت های حجمی آن و مسئولیت خطیر خود در وجود شخصیتی خود سازنده نباشد نمی تواند مردم را به نقطه ایده آل هدایت کند، افزود: باید روح و روان، فکر واندیشه خودمان را باید به تقوا، نظم ، قانون مداری و مسائل دینی آغشته کنیم تا درجامعه خریدار داشته باشیم.

مسکنی با اشاره به اینکه، فضای نیروی انتظامی را براساس فرمایشات مقام معظم رهبری فضای دینی و مسلمانی کنیم ، خاطرنشان کرد: این مرکز دارالقرآن را بنا کردیم تا با برنامه ریزی مدون از فرصت های فراغت خود درجهت آشنائی به مسائل قرآنی و دینی به نحو شایسته استفاده کنیم چنانچه دینداری و تقوا را از ما بگیرند ، فرقی با پلیس دوران شاهی نخواهیم داشت.

فرمانده نیروی انتظامی مازندران گفت: از آنجایی که در راستای دستاوردهای انقلاب اسلامی، عزیزانی در جبهه های جنگ داخلی و خارجی شهید، جانباز وآزاده شدند و ملت هم درتداوم راهشان سختی ها ومشقت ها را بدوش کشیدند حال چنانچه در حفظ وحراست ازآرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی غفلت ورزیم آنگاه دربرابر بازماندگان شهداء و خانواده های ایثارگران، جانبازان باید پاسخگو باشیم.

مسکنی تصریح کرد: درآینده بسیارنزدیک دومین مرکز دارالقرآن عقیدتی وسیاسی نیروی انتظامی امازندران درساری افتتاح می شود.