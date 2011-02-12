جشن پیروزی انقلاب اسلامی در فرودگاه کوالالامپور

به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مالزی روز 22 بهمن با شاخه گل و کارت تبریک پیروزی انقلاب اسلامی به استقبال مسافران ورودی به کوالالامپور رفتند.

این حرکت کارکنان هما با استقبال مسافران ایرانی و تعجب کارمندان دفاتر خارجی هواپیماییهای مختلف بین المللی مستقر در فرودگاه کوالالامپور روبرو شد و وقتی آنها متوجه شدند این حرکت نمادین برای جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایرانیان است به جمع ایرانیان پیوسته و به انها تبریک گفتند.

مدیر منطقه ای دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مالزی گفت که هر سال در روز 22 بهمن همکاران اعزامی و کارکنان محلی ایران ایر در فرودگاه بین المللی حضور پیدا می کنند و از مسافرین ورودی با اهدا گل و کارت تبریک پیروزی انقلاب اسلامی استقبال می کنند.

میرشاه ولایتی افزود: همکاران من در بخش پروازهای خروجی نیز با اهدا شاخه گل و کارت تبریک مسافرینی را که قصد بازگشت به ایران داشتند بدرقه کردند.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هفته ای 5 پرواز مستقیم از تهران به کوالالامپور پایتخت مالزی دارد.

جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مالزی روز یکشنبه 24 بهمن ماه از ساعت 17 در مرکز همایشهای بین المللی برجهای دوقلو با اجرای موسیقی زنده توسط محسن یگانه برگزار خواهد شد.