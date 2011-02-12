انقلاب اسلامی همواره از سوی دشمنان در معرض القای دو بحران قرار داشت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی همواره در 32 سال گذشته در معرض القای دو بحران قرار داشته، اظهار داشت: انقلاب اسلامی همواره از سوی دشمنان در معرض القای دو بحران مشروعیت و کارآمدی قرار داشته است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیماییها، بیان داشت: این حضور گسترده مردم در راهپیماییها و انتخابتها و پیوند آنها با رهبری بحران مشروعیت انقلاب اسلامی را به کنج انزوا کشانده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص القای بحران کارآمدی انقلاب از سوی دشمنان گفت: دشمنان همواره بر این طبل می کوبیدند که نظام جمهوری اسلامی نا کارآمد است و نمی تواند خودش به تنهایی پیشرفت کند.

آشوری ادامه داد: با تلاشهایی که در این 32 سال انجام شده این القای دشمنان هم نخ نما شده و ما توانسته ایم قله های بزرگ علم و فناوری را فتح کنیم.

وی عنوان کرد: در همین راستا در دهه فجر امسال 775 طرح بزرگ و کوچک در استان هرمزگان به بهره برداری رسید که این نشان دهنده تلاش و عزم ملت ایران است.