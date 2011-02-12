به گزارش خبرنگار مهر، "ابرهای پشت حنجره" که روز شنبه 30 بهمنماه در دو ساعت 18:30 و 21 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود در بخش مسابقه بینالملل با هفت نمایش خارجی و 9 اثر داخلی به رقابت میپردازد.
نمایشهای "لو"، "مصائب زنان تروا" و "(a+b)" از ایتالیا، "اروپاییها" از جمهوری چک، "آنتیگونه" از استونی، "پاندورا 88" مشترک آلمان و کانادا و "ویتسک" از کره جنوبی، "کسوف" ایوب آقاخانی، "جیرهبندی پر خروس برای سوگواری" علی نرگسنژاد، "نامههایی به تب" سیامک احصایی، "من، هملت، تو" فرزین ریحانینژاد، "عجایبالمخلوقات" رضا ثروتی، "روال عادی" محمدرضا خاکی، "لانه شغال" رضا صابری، "فروش یک روح سرکش" ابراهیم پشتکوهی و "خانه برناردا آلبا" زهرا صبری آثاری هستند که در بخش مسابقه بینالملل جشنواره بیست و نهم حضور دارند.
در نمایش "ابرهای پشت حنجره" که اقتباسی آزاد از لورکا است، مهدی پاکدل، شهرام حقیقت دوست، بهنوش طباطبایی، ندا مقصودی و کاوه قائمی به ایفای نقش میپردازند. نورالدین حیدری ماهر برنامهریز و مدیر تولید این نمایش است و گلناز گلشن طراحی لباس و آرش گوران آهنگسازی "ابرهای پشت پنجره" را بر عهده دارند.
مهدی بوسلیک مدیر صحنه و زهرا شاهینفر منشی صحنه این نمایش هستند. رضا گوران تولید و اجرای نمایشهای "میخوام بخوابم"، "یرما" و "داستان یک پلکان" را در کارنامه کاری خود دارد. وی سال گذشته نمایش "آدم آدم است" را با حضور بازیگران تئاتر هلند در این کشور تولید و اجرا کرد.
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