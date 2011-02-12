مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: من 3 ماه مربی پرسپولیس بودم و به خوبی از تفکرات مربیان، عملکرد بازیکنان و نقاط ضعف و قوت این تیم شناخت دارم که این مسئله میتواند به موفقیت تیم ما در این بازی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه تیمها در نیم فصل دوم تغییرات بسیاری داشته و شناخت کاملی از هم دارند، افزود: پرسپولیس در نیم فصل دوم با توجه به اردوهای و بازیهای تدارکاتی مطلوبی که در زمان تعطیلات لیگ داشته، متحول شده اما با تمام احترامی که برای این تیم و هوادارانش قائل هستم باید بگویم ما برای جبران شکست بازی گذشته، تنها برای پیروزی در این دیدار به میدان میرویم.
سرمربی تیم فوتبال راهآهن افزود: البته باید به این مسئله اشاره کنم که هیچوقت دوست نداشتم به عنوان بازیکن یا مربی برابر تیم پرسپولیس خصوصا علی دایی سرمربی آن قرار بگیرم اما این جزو قوانین فوتبال حرفهای است و من امروز تنها باید به فکر موفقیت و پیروزی تیم خود باشم.
تارتار تنها مشکل این تیم را مسئله مالی دانست و تاکید کرد: این مشکل تمرکز تیمی ما را به هم ریخت و روی شرایط تیم تاثیر مفنی داشته است اما قرار است بزودی این مشکل برطرف شود که در این بین واگذاری تیم به بخش خصوصی به حل مشکلات کمک خواهد کرد. البته در شرایطی که بخش دولتی نمیتواند مشکلات تیم را حل کند، بهترین راهکار واگذاری تیم به بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر اینکه امیدوار است قضاوت داور تاثیری در نتیجه بازی تیم راه آهن برابر پرسپولیس نداشته باشد، خاطرنشان کرد: راهآهن تیمی مظلوم است و فصل گذشته هم داور از اعلام پنالتی محرز ما که شیث رضایی با دست توپ را گرفت، امتناع ورزید تا در نهایت بازی یک گل مغلوب پرسپولیس شویم. البته بنده بسیار امیدوارم با حضور حسین عسگری مشکلات داوری بسیار کاهش یابد.
سرمربی تیم راه آهن در پایان در مورد احتمال انتخاب "کارلوس کرش" به عنوان سرمربی آینده تیم ملی گفت: وی با توجه به کارنامه خوب و کار کردن با مربیان بزرگی مانند فرگوسن، میتواند به فوتبال ایران کمک کند، گرچه در این بین امیدوارم مسئولان با برنامهریزی مناسب از این مربی بخواهند تجربیات و دانش خود را به مربیان جوان ایران منتقل کند.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و راهآهن شهرری در هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 16 فردا یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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