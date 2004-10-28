پذيرش دانشجو در دوره هاي عمومي دانشكده مجازي علوم حديث

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، سيد حميد حسيني، معاون پژوهشي و مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشكده علوم حديث، ضمن اعلام اين خبر برگزاري دوره هاي عمومي را پاسخي به درخواست و استقبال گسترده و كاربران شبكه اينترنت از اين دانشكده اينترنتي دانست و گفت : پس از افتتاح اين پايگاه در تابستان سال جاري ، بيش از 1200 نفر از علاقمندان براي شركت در اولين دوره الكترونيكي آشنايي با علوم و معارف حديثي ثبت نام كردند و در آزموني اينترنتي با يكديگر به رقابت پرداختند. بيش از 300 نفر از اين داوطلبان در آزمون ورودي پذيرفته شدند و مجوز دسترسي به دروس چند رسانه اي اين رشته دانشگاهي را دريافت كردند.

وي برگزاري اين دوره را اولين تجربه موفق آموزش الكترونيكي در ايران برشمرد و مواردي چون چند رسانه اي بودن، تعاملي بودن و در نظر گرفتن عوامل گوناگون براي افزايش بازده آموزشي را از ويژگي هاي اين دروس ذكر كرد.

مدير اولين دانشكده مجازي در زمينه علوم انساني و اسلامي، هدف اصلي از ايجاد اين دانشكده را برگزاري دوره هاي رسمي دانشگاهي در مقطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي دانست و افزود: مجوزهاي لازم براي برگزاري دوره هاي آزاد اينترنتي را از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دريافت كرده ايم و پيگيري لازم براي دريافت مجوز برگزاري دوره هاي رسمي نيز در حال انجام است.

وي ابراز اميدواري كرد با توجه به نظر مساعد مسوولان آموزش عالي كشور به زودي دوره هاي رسمي مقطع كارشناسي علوم حديث از طريق شبكه اينترنت آغاز گردد.

لازم به ذكر است دانشكده مجازي علوم حديث با نشاني www.hadith.ac.ir در شبكه جهاني اينترنت قابل دسترسي است و مشتاقان فراگيري معارف اسلامي مي توانند به صورت رايگان در آن ثبت نام كنند.