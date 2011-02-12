جمشید خانیان که چندی پیش خبر از نگارش یک نمایشنامه که در سال‌های اواخر دهه پنجاه می‌گذرد خبر داده بود در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه بلند را به سفارش خانه کتاب نوشتم که زمینه تاریخی دارد و به دوران پس از پیروزی انقلاب و بحبوحه فرار نیروهای امنیتی می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه نمایشنامه روایتگر یک موقعیت است که در آن دو نفر منتظرند تا یک نفر از راه برسد، توضیح داد: "آداب جنگی کردن بلدرچین‌های نر" عنوان این نمیاشنامه است که نزدیک یک ماه است آن را تحویل ناشر داده‌ام.

مولف "ننه دلاور" درباره دیگر کتابش عنوان کرد: یک رمان برای گروه سنی کودک و نوجوان به نام "عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی" هم به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوشته‌ام که قرار است 8 اسفندماه رونمایی شود.

خانیان در پایان اشاره کرد: این رمان یکی از جلدهای مجموعه‌ای است که نویسندگان مختلف برای کودکان و نوجوانان نوشته‌اند و نگارش یک جلد آن هم برعهده من بود.

این نویسنده عنوان کرد: در این رمان بخشی از زندگی مهاجران خرمشهر در دوران جنگ را روایت می‌کند و راوی آن دختر نوجوان پیانیستی است که خانواده آنها وضع مالی خوبی دارند ولی جنگ آنها را وا می دارد که زندگی غیرمتعارفی را تجربه کنند. این داستان بیشتر از آنکه درباره جنگ باشد درباره شخصیتی به نام یونس است که ویژگی‌های‌ شخصیتی جالبی دارد که هوش و ذکاوت از جمله آنهاست. این شخصیت همچنین تشابهاتی با شخصیت حضرت یونس (ع) در قرآن دارد.