مرضیه وحید دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده که در راستای آن پیاده سازی شبکه الکترونیکی سلامت نیز دیده شده است، اظهار داشت: در راستای راه اندازی پرونده الکترونیکی سلامت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پشتیبان و تاییدکننده استانداردهایی که وزارت بهداشت ارجاع می کند ما را همراهی خواهد کرد.

دفترچه های بیمه وارد کارت هوشمند ملی می شوند

وی گفت: یکی از اقداماتی که قرار است در آینده و در ادامه اجرای کارت الکترونیکی سلامت انجام شود اتصال پروژه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان به کارت هوشمند ملی است به نحوی که ما از ظرفیت های کارت هوشمند ملی استفاده کرده و پرونده الکترونیکی سلامت را داخل این کارت ها می بریم به این ترتیب کارت سلامت جزیی از کارت هوشمند ملی خواهد شد.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: با تعبیه اطلاعات پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان در کارت هوشمند ملی، این کارت می تواند به عنوان دفترچه بیمه بیمار عمل کند.

وحید دستجردی با بیان اینکه از ظرفیتهای کارت هوشمند ملی برای دفترچه بیمه الکترونیکی استفاده خواهد شد، ادامه داد: این موضوع پیشنهادی است که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده و با توجه به امکانات فنی کارت هوشمند ملی در فاز نهایی طرح پرونده الکترونیکی سلامت، می توانیم وارد این کار شده و از این ظرفیت ها با همکاری سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات بهره خواهیم برد.

وی گفت: تعبیه کارت الکترونیک سلامت در کارت هوشمند ملی در پایان برنامه پنجم توسعه دیده شده است.



تا 5 سال دیگر تمامی ایرانیان دارای پرونده الکترونیکی سلامت می شوند

وی از بازگشایی 5 میلیون و 800 هزار پرونده الکترونیکی سلامت برای مردم سه استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان خبر داد و به مهر گفت: این طرح در فاز نخست در این سه استان اجرایی می شود و در فازهای بعدی شبکه ارتباطی بین مراکز وزارت بهداشت به کل کشور توسعه پیدا خواهد کرد به نحوی که بتوانیم این شبکه را در کل کشور از خانه های بهداشت تا بیمارستانها برای استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع داشته باشیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اجرای فازهای بعدی طرح پرونده الکترونیکی سلامت شهروندان نیز گفت: استقرار طرح پرونده الکترونیکی سلامت برای 5 میلیون و 800 هزار پرونده باید ظرف مدت یک سال آینده در سه استان فوق اجرایی شود که در آغاز این پروژه 17 شهرستان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه این شهرستانها دارای جمعیت 20 تا 50 هزار نفری است، اضافه کرد: پس از این فاز مرحله به مرحله، تعداد شهرها و شهرستانهای تحت پوشش را افزایش داده تا کل جمعیت شهری این سه استان به شبکه ملی سلامت متصل شوند.

وحید دستجردی خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان این پروژه در سه فاز تا پایان برنامه پنجم توسعه، باید اجرایی شود و تمام کشور را تحت پوشش قرار دهد.