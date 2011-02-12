مهار آلودگی نفتی بوشهر/ ببر بیمار تحت معالجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد جواد محمدی‌زاده در مورد آلودگی 20 کیلومتر از سواحل بوشهر در اثر نشت نفت اظهار داشت: شکستگی در خطوط انتقال سوخت حدود 4 الی 5 روز قبل رخ داد و علتش هم سیلی بود که در منطقه اتفاق افتاد و حدود 20 کیلومتری هم حرکت فرآورده ها بود که تا لبه دریا هم رسید.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با اقدامات خوب و سریع وزارت نفت و سازمان محیط زیست انجام داد کاملا مهار شد و مشکل از 2 روز پیش حل شده و در حال حاضر مشکلی در این زمینه نداریم و علت این مساله هم سیلی بود که در بوشهر اتفاق افتاده بود که موجب شکستگی در خطوط انتقال شده بود.

معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا شایعه شیوع بیماری مشمشه در میان سایر حیوانات باغ وحش صحت دارد یا نه، گفت: برای تشخیص بیماری مشمشه در حقیقت امکانات آزمایشگاهی در ایران که بتواند از مخاط بینی و مجرای تنفسی حیوان بیمار نمونه‌گیری انجام شود، نبود و علایم بالینی چیزی را نشان نمی داد در حقیقت تمامی اقدامات پیشگیری صورت گرفت ولی نمونه ها که به یکی از کشورها ارسال شد نشان از این موضوع بود که بیماری مشمشه احتمالا در این ببر هم وجود دارد.



وی ادامه داد: اما هیچ جای نگرانی نیست علتش هم این است که بیماری مشمشه در تک سمی ها موجب مرگ می شود اگر عملیات پیشگیری به موقع انجام شود یا عملیات مقابله به دقت انجام شود هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و در حقیقت معالجه انجام می شود خوشبختانه الان در حدود یک هفته ایست که این ببر هم تحت معالجه است و تمامی اطلاعاتی که هست نشان می دهد که وضع مزاجی این حیوان رو به بهبود است.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد احتمال سرایت این بیماری به کارکنان شاغل در آن باغ وحش نیز گفت:هیچ کدام از کارکنانی که آنجا بودند آلوده نشده اند و ما از زمانی که این بیماری سرایت کرد تقریبا باغ وحش را تعطیل کردیم و برای ایمنی و سلامت مردم ترجیح دادیم که هیچ گونه مراجعه کننده ای آنجا نباشد و همه کسانی که در این باغ وحش هستند تحت مراقبت های ویژه قرار گرفتند و کار بی ماریابی هم آنجا انجام شده و خوشبختانه مشکلی آنجا وجود ندارد.