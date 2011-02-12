به گزارش خبرنگار مهر، دور اول و دوم از هفته نخست از رقابت‌های لیگ تیراندازی باکمان باشگاه‌های کشور در مسافت 70 متر با حضور 16 تیم باشگاهی و در کمان ریکرو مردان وزنان طی دو روز گذشته به میزبانی باشگاه برق تهران برگزار شد.

در پایان این مرحله از رقابت‌ها تیم های فولاد ماهان سپاهان اصفهان، انصار، تیرانا با کسب دو پیروزی در مجموع مرحله اول و دوم در صدر جدول رده بندی قرار گرفتند. نتایج این رقابت‌ها در دور اول بدین شرح است :

کیش2-3 البرز، انصار5- صفر خیریه عمل، شرکت مبین قم 5- صفر شهرکرد، تیرانا 3-2 فارس، فولاد ماهان سپاهان اصفهان 5-صفر گیلان ، خراسان جنوبی 5 صفر جهاد زنجان ، همدان 2- صفرمخابرات مرکزی ، کرمان صفر- 5 مقاومت

نتایج این مسابقات در دور دوم بدین ترتیب است:

انصار 5- صفر البرز، شرکت مبین قم صفر-5 کیش، فولاد ماهان سپاهان اصفهان 5- صفر خیریه عمل، تیرانا 5- صفر شهر کرد، همدان 3-2 فارس، کرمان 5- صفر جهاد زنجان، مقاومت البرز 5- صفر مخابرات مرکزی.