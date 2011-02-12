مشارکت 1.2 میلیارد دلاری ویتنام در یک میدان نفتی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ناجی سعدونی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح توسعه فاز سوم میدان نفتی دارخوین با بیان اینکه تاکنون فازهای اول و دوم این میدان با ظرفیت تولید روزانه 160 هزار بشکه نفت در مدار بهره برداری قرار گرفته است، گفت: تاکنون برای واگذاری قرارداد این میدان نفتی با پنج کنسرسیوم داخلی و خارجی مذاکراتی انجام شده است.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با تاکید بر اینکه قرارداد فاز سوم میدان دارخوین تا دو ماه آینده به یکی از این گروهها واگذار خواهد شد، تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به شرایط فنی و مالی قرارداد فاز سوم دارخوین به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای داخلی و پترو ویتنام واگذار شود.

این مقام مسئول حجم سرمایه گذاری برای توسعه فاز سوم میدان نفتی دارخوین را حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با راه اندازی فاز سوم میدان نفتی دارخوین حداقل 80 هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت ایران افزوده خواهد شد.

وی از امضای قرارداد فاز سوم این میدان نفتی تا دو ماه آینده خبر داد و افزود: علاوه بر این توسعه تعدادی از میادین مشترک نفتی ایران در غرب رودخانه کارون هم در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قراردارد.

به گزارش مهر، هم اکنون حفاری یک حلقه چاه توصیفی از فاز سوم میدان نفتی دارخوین به پایان رسیده است و حفاری چاه دوم هم آغاز شده است.

فاز اول طرح توسعه این میدان نفتی خرداد ماه سال 1384 راه اندازی شده بود که برای توسعه فاز دوم این میدان نفتی با سرمایه گذاری حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلاری، عملیات گسترده مین روبی در مساحتی 7.5 میلیون متر مربعی انجام شده است.



مطابق با برنامه های در دست اجرای در شرکت ملی نفت ایران ظرفیت تولید نفت خام میدان دارخوین تا پنج سال آینده به 200 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.



در فازهای اول و دوم توسعه میدان دارخوین برداشت نفت خام از سازندهای فهلیان انجام گرفته است که در فاز سوم توسعه علاوه بر فهلیان از لایه های ایلام و سروک هم تا سقف 80 تا یکصد هزار بشکه در روز نفت برداشت خواهد شد.



هم اکنون تولید نفت از میدان دارخوین 100 درصد به روشهای صیانتی انجام می شود که برای اولین بار طرح تزریق گاز امتزاجی در این میدان نفتی راه اندازی شده است.



میدان نفتی دارخوین با حفر یک حلقه چاه اکتشافی در سال 1343 شمسی کشف شده است. میزان نفت درجای این میدان بالغ بر پنج میلیارد بشکه برآورد می شود که نزدیک به 1.27 تا 1.3 میلیارد بشکه نفت خام آن قابل استحصال است.

توسعه 4 میدان نفتی مشترک با عراق آغاز شد

به گزارش مهر، سعدونی در ادامه با اعلام اینکه یکی از برنامه های شرکت ملی نفت افزایش 1.5 میلیون بشکه ای تولید نفت است، گفت: بر این اساس حداقل یک میلیون و یکصد هزار بشکه از این افزایش تولید نفت با توسعه میادین مشترک و مرزی در غرب رودخانه کارون حاصل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر طرح توسعه میادین مشترک نفتی آزادگان جنوبی، یادآوران، آذر و آزادگان شمالی آغاز شده است، تبیین کرد: در شرایط فعلی قرارداد توسعه این چهار میدان نفتی تعیین و تکلیف شده است و بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات و منابع داخلی شرکت ملی نفت تامین شده است.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در خصوص آخرین وضعیت طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر با اعلام اینکه هم اکنون ایران از عراق در توسعه این میدان مرزی جلو است، تاکید کرد: تاکنون آماده سازی سایت، محل حفاری چاهها، پاکسازی منطقه و ایجاد جاده های دسترسی انجام شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه پیش بینی می شود حفاری چاههای این میدان تا اواسط سال اینده آغاز شود، خاطر نشان کرد: در صورت نهایی شدن مذاکرات کل این پروژه نفتی در قالب یک بسته و به صورت یکپارچه به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد.

به گزارش مهر، مناقصه حفاری طرح توسعه میدان نفتی آذر پیشتر شامل حفاری 7 حلقه چاه توسعه ای، تعمیر و تکمیل یک حلقه چاه موجود به ارزش تقریبی حدود یک تریلیون و 883 میلیارد ریال و مدت زمان اجرا در 44 ماه به یک شرکت داخلی واگذار شده بود.

میدان نفتی مشترک آذر در بلوک نفتی اناران در استان ایلام و در مرز ایران و عراق قرار گرفته است که حجم نفت خام قابل استحصال این میدان مشترک با بدرای عراق حدود 400 میلیون بشکه برآورد شده است.