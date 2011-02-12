انسان دوشنبه روی مریخ فرود می آید/ درمان پای شکسته در مریخ!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان روسی در حال برنامه ریزی برای ارائه خدمات پزشکی اورژانسی به فضانوردانی هستند که به صورت شبیه سازی شده در حال سفر به مریخ هستند. این برنامه زمانی اجرا خواهد شد که این فضانوردان به مریخ رسیده و بر روی آن فرود بیایند.

زمانی که فضانوردان پروژه مریخ 500 بر روی مریخ شبیه سازی شده که در لابراتواری در مسکو قرار دارد، فرود بیایند، حادثه ای دردناک که می تواند شکستگی سر یا آسیب شدید مغزی باشد رخ خواهد داد.

شناسایی و درمان به صورت مشارکتی میان جراح تیم فرود آمده بر روی مریخ در فضاپیمای مریخ نورد و تیمی پزشکی بر روی زمین که می توانند فرایند ارسال و دریافت اطلاعات را با تاخیر زمانی واقعی انجام دهند، انجام خواهد گرفت.

پس از 8 ماه پرواز فضایی و حبس بودن در فضایی برابر 92 متر مربع، سه فضانورد داوطلب از میان سرنشینان روس، ایتالیایی، چینی و فرانسوی فضاپیما به کپسولهای فرود مجزایی وارد خواهند شد تا در روز دوشنبه بر روی سطح سیاره فرود آمده و با استفاده از فناوری واقعیت مجازی ماموریت سفر به مریخ را شبیه سازی کنند، کاوشگرها را بر روی سطح مریخ رانده و به نمونه برداری بپردازند.

به گفته "ودیم گوشف" مدیر لابراتوار روانشناسی و مشکلات زیست پزشکی مسکو، این اولین فرود شبیه سازی شده بر روی سطح سیاره مریخ خواهد بود که می تواند منبعی مناسب برای فرضیه های جدید، رویکردها و ایده های جدید باشد.

فضانوردان "مریخ 500" پس از انطباق دادن خود با شرایط به شدت یکنواخت درون فضاپیما اکنون قرار است برای فرود آمدن بر روی مریخ فشار عصبی بسیار بالا و دوره مسئولیت پذیری سنگینی که تصمیم گیری ها در آن می تواند بر سر مرگ و زندگی باشد را پشت سر بگذارند.

برای شبیه سازی تاثیرات شدید یک ماه زندگی در خلاء و بررسی این تاثیرات بر نحوه تصمیم گیری انسان، سه فضانوردی که برای فرود بر روی مریخ انتخاب شده اند، برای یک هفته بر روی تختخوابهای شیبدار خوابیدند تا سر آنها را به سمت پایین قرار بگیرد. با این کار خون به سمت سر آنها حرکت کرده و قلب تحت فشار قرار می گیرد، شرایطی که در آن فکر کردن بسیار دشوار خواهد بود.

بر اساس گزارش تلگراف، به منظور حفظ روحیه بین المللی بودن، یک فضانورد روسی، یک ایتالیایی و یک چینی برای فرود بر روی مریخ انتخاب شده اند.