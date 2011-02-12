به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با نهم ربیع‌الاول سالروز به امامت رسیدن حضرت ولیعصر (عج) و روز مهدویت، دانشگاه و انتظار، گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور با حضور ۴۰۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور در روزهای ۲۴و۲۳ بهمن ماه در اردوگاه یاوران مهدی (عج) قم برگزار می‌شود.



براساس این گزارش این گردهمایی به همت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان بسیج دانشجویی و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های دانشگاهی برگزار می‌شود.



در این گردهمایی دو روزه نشست‌های آموزشی با عنوان مهندسی و طراحی فرهنگ مهدویت در جهان معاصر، فلسفه و علل غیبت امام زمان (عج)، نگاه عقلی به وجود حضرت ولی عصر(عج) و عهد و بیعت با امام زمان (عج) برای دانشجویان برگزار می‌شود.



یادآور می‌شود: سخنران اختتامیه این گردهمایی آیت الله امامی کاشانی و حجت الاسلام پناهیان خواهند بود.