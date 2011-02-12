متافیزیک ارسطو بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسائل مهم در متافیزیک نظریه ماده است که برای اولین بار توسط ارسطو بیان شده است.
مسأله ماده از موضوعات کلاسیک و مهم در متافیزیک است که ریشه در نظریه ماده ارسطو دارد.
نویسنده در این اثر برای بررسی نظریه ماده ارسطو از مفاهیم عاملیت بالقوه و بالفعل استفاده میکند تا بتواند دیدگاه کل نگر ارسطو را تبیین کند.
نویسنده در این اثر نه تنها به بررسی موضوعات و مسائل مهم در فلسفه ارسطو و متافیزیک او بلکه به نوعی مسائل مهم در فلسفه افلاطون را نیز مورد بررسی قرار میدهد.
این کتاب با عنوان "ماده و کلیات در متافیزیک ارسطو" از سوی انتشارات دانشگاه کرنل امریکا منتشر شده است.
تئودور اسکالتسس استاد فلسفه باستان در دانشگاه ادینبرو است.
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