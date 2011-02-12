دومین یادواره 2700 شهید شهرستان ری پنج شنبه این هفته برگزار می شود

معاون هماهنگ کننده ناحیه مقاومت بسیج ری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مجموع شهدای انقلاب و دفاع مقدس شهرستان ری اعم از بسیج، سپاه، ارتش، جهاد و نیروهای مردمی 2700 شهید است.

مصطفی گلپایگانی افزود: جهت معرفی شهدای شهرستان ری تا کنون 2 جلد از دایرة المعارف چهار جلدی شهدای بسیج شهرستان ری منتشر شده است.

وی به ویژه برنامه های دومین یادواره 2700 شهید شهرستان ری اشاره کرد و گفت: در این مراسم سردار سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه سخنرانی و سعید حدادیان نیز مداحی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، دومین یادواره 2700 شهید شهرستان ری در روز پنجشنبه 28 بهمن ماه از ساعت 14 تا 17 در مصلی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می شود.