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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

معترف با "رستم و سهراب" به جشنواره تئاتر می‌رود

معترف با "رستم و سهراب" به جشنواره تئاتر می‌رود

نمایش "قصه‌های من و تو و رستم و شاهنامه" به کارگردانی مریم معترف در دو روز اول بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نمایش توسط حسن باستانی نوشته شده است و مریم معترف، با نگرشی به شخصیت رستم در داستان‌های شاهنامه آن را به زبان ساده برای گروه سنی کودک و نوجوان اجرا می‌کند. همه عروسک‌های این اجرا توسط فائزه شیخ‌الاسلامی از مواد بازیافتی مانند بطری و کاغذ درست شده‌اند.

گروه این نمایش که از 17 بهمن در سه استان البرز، گرگان و خراسان شمالی نمایش خود را اجرا کردند و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفتند، در روزهای شنبه و یکشنبه 23 و 24 بهمن در بخش مهمان جشنواره تئاتر فجر در تالار هنر تهران بار دیگر به صحنه می‌روند.
 
در این نمایش ناصرآویژه، میثم یوسفی، محسن علی‌محمدی و میترا شجاعی به عنوان بازیگر و عروسک‌گردان حضور دارند و حمیدرضا اسلامی دستیار کارگردان است، محمد محمدی دستیار معترف در طراحی و ساخت وسایل صحنه است. موسیقی این نمایش را شهرام نجاتی ساخته است.
 
کد مطلب 1251764

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