به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نمایش توسط حسن باستانی نوشته شده است و مریم معترف، با نگرشی به شخصیت رستم در داستان‌های شاهنامه آن را به زبان ساده برای گروه سنی کودک و نوجوان اجرا می‌کند. همه عروسک‌های این اجرا توسط فائزه شیخ‌الاسلامی از مواد بازیافتی مانند بطری و کاغذ درست شده‌اند.

گروه این نمایش که از 17 بهمن در سه استان البرز، گرگان و خراسان شمالی نمایش خود را اجرا کردند و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفتند، در روزهای شنبه و یکشنبه 23 و 24 بهمن در بخش مهمان جشنواره تئاتر فجر در تالار هنر تهران بار دیگر به صحنه می‌روند.

در این نمایش ناصرآویژه، میثم یوسفی، محسن علی‌محمدی و میترا شجاعی به عنوان بازیگر و عروسک‌گردان حضور دارند و حمیدرضا اسلامی دستیار کارگردان است، محمد محمدی دستیار معترف در طراحی و ساخت وسایل صحنه است. موسیقی این نمایش را شهرام نجاتی ساخته است.

