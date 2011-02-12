تولید 600 هزار بشکه نفت از بزرگترین میدان مشترک با عراق

احمد قلعه بانی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه توسعه میادین نفتی غرب رودخانه کارون در اولویت شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته اند، گفت: هم اکنون توسعه فازهای اول و دوم این میدان نفتی با ظرفیت تولید 160 هزار بشکه در روز به پایان رسیده است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه برای تولید یک میلیون بشکه نفت از سه میدان نفتی آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران برنامه ریزی کرده ایم، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی تعیین شده این افزایش تولید نفت در مدت پنج سال حاصل می شود.

معاون وزیر نفت همچنین از طرح تزریق گاز امتزاجی در میدان نفتی دارخوین به عنوان دومین طرح بزرگ تزریق گاز جهان یاد کرد و افزود: با راه اندازی این طرح امکان تولید صیانتی از این میدان در بلند مدت فراهم می شود.

به گزارش مهر، یکی از برنامه های اولویت دار شرکت ملی نفت را توسعه میادین مشترک نفتی در غرب رودخانه کارون بوده به طوری که هم اکنون طرح تولید زودهنگام نفت از میدان آزادگان با ظرفیت 50 هزار بشکه و میدان جفیر حدود سه هزار و 500 بشکه در روز آغاز شده است.



پیش بینی می شود تا افق چشم انداز امکان تولید نفت معادل 16 تا 20 فاز پارس جنوبی در این منطقه فراهم شود و بر این اساس تا افق چشم انداز برای تولید بیش از 500 هزار بشکه نفت خام از میادین منطقه غرب کارون برنامه ریزی شده است.



در صورت سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری و توسعه کامل میادین نفتی این منطقه همچون آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران، جفیر، دارخوین، بند کرخه، امید، سوسنگرد، اروند، مشتاق و خرمشهر امکان تولید بیش از 550 هزار بشکه در روز فراهم خواهد شد.



مهمترین طاقدیسهای هیدروکربوری منطقه غرب رودخانه کارون شامل ایلام با ذخیره یک میلیارد و 798 میلیون بشکه، سروک با ظرفیت 155 میلیون بشکه و گدوان با ظرفیت 127 میلیون بشکه نفت خام درجا است.



میدان نفتی آزادگان با ذخیره بیش از 33 میلیارد بشکه، یادآوران با 2/15 میلیارد بشکه، دارخوین با 6 میلیارد بشکه، بند کرخه ایلام با یک میلیارد و 500 میلیون بشکه، جفیر با 2/3 میلیارد بشکه و سونگرد با 140 میلیون بشکه نفت خام درجا از مهمترین میادین موجود در این منطقه به شمار می روند.



فعالیتهای اکتشافی نفت و گاز در مناطق غرب رودخانه کارون از سال 1960 میلادی آغاز و اولین چاه این منطقه در سال 1964 میلادی حفر که منجر به کشف نفت خام شد.

تولید 600 هزار بشکه نفت از بزرگترین میدان مشترک با عراق

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت در ادامه درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی، با بیان اینکه هم اکنون مذاکرات با شرکتهای داخلی و خارجی در حال انجام است، یادآور شد: در مجموع برای توسعه این میدان در دو فاز پیش بینی تولید بیش از 600 هزار بشکه نفت شده است.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون طرح جامع توسعه میدان مطابق با دو فاز توسعه ای تدوین شده است، اظهار داشت: در هر یک از این فازهای توسعه تولید 320 هزار بشکه نفت خام در روز هدف گذاری شده است.



در همین حال محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت پیشتر با اشاره به مذاکره با چند شرکت داخلی و خارجی از جمله چین برای توسعه میدان آزادگان از افزایش تولید نفت در این میدان مشترک خبر داده و به مهر گفته بود: توسعه آزادگان تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.



به گزارش مهر، با گذشت بیش از سه سال از خروج اینپکس ژاپن از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، توسعه تنها 2 فاز از این میدان مشترک نفتی اجرایی شده است. البته با توسعه فازهای اول و دوم طرح تولید زودهنگام این میدان نفتی ظرفیت برداشت نفت از این حوزه مشترک به حدود 55 هزار بشکه در روز رسیده است.

توسعه این میدان مشترک نفتی توسط عراق با مشارکت کنسرسیوم پتروناس مالزی، شرکت انگلیسی - هلندی شل و هالیبتون آمریکا برای تولید 1.6 تا 1.7 میلیون بشکه در روز آغاز شده است.

اولین چاه میدان نفتی آزادگان در سال 1355 شمسی حفر شد اما این میدان با حفر دومین چاه در سال 1378 کشف شد. در شرایط فعلی میدان آزادگان به عنوان بزرگترین اکتشاف میدان نفتی جهان در 30 سال گذشته از ذخیره نفت درجای بیش از 42 میلیارد بشکه برخوردار است.



این میدان مشترک نفتی با مجنون عراق در 83 کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار دارد که با احتساب بخش شمالی و جنوبی وسعت آن به بیش از 900 کیلومتر می رسد.