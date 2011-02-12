محمد جلائیان برومند نویسنده و کارگران گروه تئاتر "سیمرغ" در این باره به خبرنگار مهر گفت: گروه تئاتر "سیمرغ" در سارایه‌وو دو نمایش "همه دوستان من" و "کاکلی" به ترتیب در روزهای هفت اسفند ( 26 فوریه) و هشت اسفندماه (27 فوریه) به صحنه می‌برد.

وی با اشاره به برگزاری بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی سارایه‌وو با عنوان "صلح و دوستی"‌ افزود: دو نمایش "همه دوستان من" و "کاکلی" با مضون دوست داشتن و دوستی تهیه شده‌اند. "همه دوستان من" در جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان با عنوان "یا ضامن آهو" در شش بخش برگزیده شد و نمایش "کاکلی" در جشنواره بین‌المللی عروسکی ایران مورد تقدیر قرار گرفت.

جلائیان برومند افزود: این گروه متشکل از مجید صانعی آهنگساز، منیره امیریوسفی عروسک ساز، هاجر امیر جاودانی عروسک گردان، شیما عبادی، باران طوسی، مژگان منصوری‌فر، هاجر پورسینا و ندا هاشیمان به عنوان بازیگر است.



این کارگردان تئاتر با تأکید بر اینکه گروه تئاتر "سیمرغ" با حمایت معاونت پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بوسنی می‌رود، ‌درباره داستان‌های این دو نمایش گفت:‌ نمایش "کاکلی" عشق و علاقه یک پرنده به درخت چنار است که آن درخت توسط تبر قطع می‌شود اما به دلیل علاقه خاصی که به کاکلی دارد سبب می‌شود برای دیدن کاکلی پاییز و سرما را طاقت بیاورد و دوباره تبدیل به درخت چنار شود.

این نویسنده بیان کرد: نمایش "همه دوستان من" بر اساس روایتی از امام رضا (ع) است که می‌فرمایند "نیمی از خرد دوست داشتن همه مردم است." در این نمایش دختر بچه‌ای به نام ترگل دوستانی همچون خروس، مرغ و مرغابی دارد و قدر آنها را نمی‌داند و برایشان مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما بعد وقتی مشکلی برای او پیش می‌آید دوستانش از او حمایت می کنند.