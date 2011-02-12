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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

نامزدهای جایزه ادبی "طهران" ویژه دی ماه معرفی شدند

نامزدهای جایزه ادبی "طهران" ویژه دی ماه معرفی شدند

داوری اولیه آثار رسیده به دبیرخانه‌ جایزه ادبی "طهران" ویژه دی ماه در بخش شعر به پایان رسید و اسامی شاعران نامزد دریافت این جایزه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت شاعر راهیافته به مرحله نهایی جایزه "طهران" عبارتند از مریم ترنج(اصفهان)، لیلا تقوی مطلق(کرج)، حسین رضوی فرد(تهران)، علی سلیمانی(همدان)، رضا شیبانی(تبریز)، مهدی شهابی(تبریز)، حسن یعقوبی (سمنان).

 برگزیدگان در بخش شعر جایزه ادبی "طهران" روز دوشنبه 25 بهمن معرفی می‌شوند.
 
علاقه‌مندان برای شرکت در جایزه ادبی "طهران" می‌توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 28 هرماه به نشانی تهران،‌ خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)،‌ خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیک info@tehranmah.ir ارسال کنند.
 
کد مطلب 1251807

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