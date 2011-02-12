نامزدهای جایزه ادبی "طهران" ویژه دی ماه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت شاعر راهیافته به مرحله نهایی جایزه "طهران" عبارتند از مریم ترنج(اصفهان)، لیلا تقوی مطلق(کرج)، حسین رضوی فرد(تهران)، علی سلیمانی(همدان)، رضا شیبانی(تبریز)، مهدی شهابی(تبریز)، حسن یعقوبی (سمنان).

برگزیدگان در بخش شعر جایزه ادبی "طهران" روز دوشنبه 25 بهمن معرفی می‌شوند.