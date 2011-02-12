شیری جدیدترین مجموعه شعرش را به ناشر سپرد

فریاد شیری شاعر، مترجم و منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشر نگاه انتشار یک مجموعه از آثار شاعران معاصر را در دستور کار قرار دارد که برای شروع 6 دفتر شعر در این مجموعه منتشر خواهد شد. این مجموعه "نگاه معاصر شعر" نام دارد و قرار است یکی از مجموعه شعرهای من نیز در این پروژه منتشر شود.
این شاعر گفت: این مجموعه شعر "و تن فروشی نیست" نام دارد و بعد از مجموعه " امضای تازه میخواهد این نام" چهارمین مجموعه شعر من محسوب میشود. 6 سال بود که آثارم به صورت گزیده یا تجدید چاپی منتشر میشد که انتشار این کتاب اثری تازه در این زمینه خواهد بود. "و تن فروشی نیست" اشعار سالهای 83 تا 89 من را شامل میشود.
شیری افزود: مراحل فنی کتاب تازه آغاز شده است و مسئولان نشر نگاه وعده دادهاند که کتاب به نمایشگاه امسال میرسد. این مجموعه بعد از طی مراحل فنی برای بررسی و اخذ مجوز به ارشاد ارسال خواهد شد. بهنظرم این کتاب یک شعر بلند چند اپیزودی است. شمار اشعار کتاب بیش از 20 شعر است که هر کدام مضمون و فضای خاصی دارد. شعرهای "و تن فروشی نیست" در ژانرهای فلسفی، اجتماعی و عاشقانه جا دارند. البته اشعار نسبتا کوتاه نیز در این مجموعه وجود دارد.
شاعر مجموعه "ماه مهمان چشمان تو بود" ادامه داد: این مجموعه شامل اشعاری است که طی 6 سال اخیر سرودهام و در انتخاب آنها برای چاپ سعی کردم بهترین و متفاوتترین شعرها را انتخاب کنم. نکتهای که همیشه سعی میکنم در مجموعه شعرهایم رعایت کنم، این است که تلاش میکنم اشعار با یکدیگر مرتبط باشند.
وی گفت: این مجموعه شعر در واقع به چند بخش تقسیم میشود. بخشی شامل شعرهای بلند و ضمیمههایشان است و بخش دیگر جدیدترین اشعار را شامل میشود. این مجموعه شعر در واقع مکمل مجموعه ای است که با نام "آغوش من از سفر پر است" منتشر شد. درست است که مجموعه "امضای تازه میخواهد این نام" بین این دو مجموعه قرار گرفته است ولی "امضای تازه میخواهد این نام" تجربهای متفاوت و کاملا جدا با مجموعههای دیگرم است.
شیری افزود: مجموعه "و تن فروشی نیست" حجمی بیش از 100 صفحه خواهد داشت که با صفحهآرایی و اعمال دیگر مراحل فنی حجم آن حدود 112 صفحه خواهد شد.
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