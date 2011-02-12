شرکت سینماگران مصر در اعتراضات مردمی علیه مبارک

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی فیلمسازان مصری در اعتراضات 18 روزه مردم مصر علیه دیکتاتوری مبارک در صف اول جنبش قرار داشتند و بسیاری از آنان روزهای متوالی در میدان التحریر قاهره حضور یافتند.



گروهی از مستند سازان مصری هم در این روزها به ساخت فیلم‌های مستند مشغول شدند و تصاویری از جنبش مردمی علیه نظام دیکتاتوری حسنی مبارک را ثبت کردند.



موسسه سینمایی العربیه طی فراخوانی از همه مستندسازان و کسانی که از وقایع قیام 18 روزه مردم مصر تصاویری تهیه کرده‌اند خواست تا با در اختیار قرار دادن این تصاویر موسسه العربیه را در ساخت مستند بزرگی از این واقعه تاریخی یاری رسانند. این موسسه 11 سال پیش با هدف عرضه آثار سینمای مصر به بازار جهانی تاسیس شد.



از سوی دیگر محمد حفظی تهیه‌کننده مصری قصد دارد مستند دیگری از وقایع جنبش مردمی مصر در روزهای اخیر تولید کند. حفظی که در برلین حضور دارد در این باره گفت: اکنون زمان جشن گرفتن است. باید بیدار شویم و به آن فکر کنیم. آزادی یک چیز است و اینکه باید با این آزادی به دست آمده چکار کنیم چیزی دیگر.



حفظی در ادامه گفت: سینماگران مصری در خیزش مردمی علیه رژیم مبارک نقشی پر رنگ داشتند. از جمله عمرو سلامه و محمد دیاب که در همه روزهای تظاهرات در میدان التحریر حاضر بودند یا وائل غنیم که دوازده روز را در بازداشت به سر می‌برد.



فیلمسازانی چون احمد عبدالله و عمرو سلامه در جریان تظاهرات مردمی از سوی پلیس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. سحر الشربینی دیگر سینماگر مصری که در جشنواره برلین حاضر است گفت: کناره‌گیری مبارک از قدرت آرزوی دیرینه آحاد مردم مصر بود که بالاخره در روز جمعه به وقوع پیوست.