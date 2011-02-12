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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

4 میلیارد متر مکعب آبهای روان در گیلان به دریا می ریزد

4 میلیارد متر مکعب آبهای روان در گیلان به دریا می ریزد

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودسر و املش بر لزوم مدیریت صحیح چهار میلیارد متر مکعب آبی که در استان گیلان به دریا می ریزد، تاکید کرد.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهار آبهای موجود در استانهای کشور به ویژه گیلان با هدف استفاده بهینه از منابع با احداث تأسیسات نگهدارنده آب یک اولویت مهم و اساسی است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مهار آبهای سطحی و حفظ و ایجاد آببندان اظهارداشت: قطره قطره آب استان گیلان برای توسعه کشاورزی و عمران منطقه باید حفظ شود.

نماینده مردم رودسر و املش گفت: ساخت سد مخزنی پلرود بعنوان بزرگترین سد بعد از انقلاب اسلامی ایران یکی از نیازهای ضروری استان است.

وی با اشاره به احداث سدهای لاستیکی و ایجاد آببندان در گیلان افزود: ایجاد منابع آبی مطمئن برای توسعه کشاورزی در استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

عباسی توجه ‌به گردشگری و کشاورزی را موجب توسعه منطقه رودسر و املش دانست و افزود: این دو شهرستان به رغم داشتن ظرفیتهای مناسب کشاورزی دارای جاذبه های منحصر به فرد گردشگری است.

وی در ادامه سرمایه گذاری کلان را گامی موثر در راستای کاهش مشکلات کشاورزان منطقه عنوان کرد و یادآورشد: توسعه کشاورزی پویایی اقتصادی را به همراه دارد.

کد مطلب 1251826

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