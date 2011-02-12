مشعلهای نفت و گاز در اهواز به شیوه های جدید مانیتورینگ می شوند

حمید بورد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: در سیستم جدید، سنسورهای حرارتی ترموکوپل مشعلها حذف و به جای آن از دوربینهای مخصوص به منظور مانیتور کردن وضعیت مشعل و پایلوت استفاده شده است.



وی افزود: در این سیستم جدید سیگنال خروجی دوربینها توسط یک پردازنده مورد پردازش قرار گرفته و پس از آن اطلاعات موردنظر توسط یک رابط به رایانه منتقل می شود.



بورد اضافه کرد: در این رایانه از یک برنامه نرم افزاری استفاده شده که توسط آن امکاناتی برای مانیتور کردن وضعیت مشعل در اختیار اپراتور قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون گفت: از مزایای مهم سیستم مانیتورینگ جدید سرعت عمل بالای این سیستم در زمان خاموش شدن مشعل و پایلوت است که قابلیت رسم نمودار تغییرات حجم شعله، ثبت زمان خاموش شدن شعله، ایجاد یک آلارم صوتی هشدار دهنده به اپراتور و ثبت نمودارهای قبلی شعله را نیز دارد.



بورد درباره اهمیت مشعلها در کارخانه های نفت و گاز توضیح داد: فلر یا مشعل در واقع به یک شعله باز و بی حفاظ گفته می شود که به منظور سوزاندن گازهای مازاد مورد استفاده قرار می گیرد و هم از نظر ارزش اقتصادی گازهایی که سوزانده می شود و هم از نظرات آلودگی محیط زیست قابل توجه هستند.

وی افزود: فلرها از قسمتهای مختلفی تشکیل شده اند و از بخشهای مهم آن تجهیزات کنترلی و نظارت جهت بهینه کردن سیستم فلر است.



بورد ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم در یک سیستم فلر بحث پایش وضعیت روشن بودن مشعل و پایلوت موجود در آن سیستم است که تا کنون برای انجام این پایش از سنسوری به نام ترموکوپل استفاده می شد.



مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اضافه کرد: در زمان روشن بودن مشعل، سیگنالی توسط این سنسور ایجاد شده و از آن برای اعلام یک آلارم هشدار دهنده و یا تحریک سیستم جرقه زن استفاده می شود.

وی با اشاره به این که ترموکوپلهای مورد استفاده در این سیستم به دلیل تماس مستقیم و مستمر با شعله با حرارت زیاد دچار خرابی زودهنگام می شوند، افزود: این سنسورها همچنین دارای معایبی از جمله پایین بودن سرعت عملکرد آن در زمان تغییرات حرارت و خاموش شدن شعله و به عبارتی تاخیر در زمان عملکرد سیستم جرقه زن هستند.

بورد اظهار داشت: تاخیر در زمان اعلام خاموشی مشعل و پایلوت و به تبع آن تاخیر در روشن کردن مجدد، موجب آزاد شدن گازهای فرآیندی در محیط شده که این گازها گاهاً سمی نیز بوده و در صورت نزدیک بودن به جاده ها و یا محل زندگی انسان ها می توانند بسیار خطرناک باشند.

وی افزود: متخصصان اداره مهندسی تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز ماورن برای اولین بار در مناطق نفت خیز جنوب پس از انجام بررسیهای لازم نسبت به بهینه کردن سیستم پایش و مانیتورینگ فلرهای واحدهای عملیاتی این شرکت اقدام کردند.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون یکی از شرکتهای تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که با داشتن 28 کارخانه فرآورشی در زمینه تولید نفت خام، گاز، گازمایع و مایعات گازی فعالیت دارد.