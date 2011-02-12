افتتاح پروژه های منطقه آزاد اروند با اعتباری بیش از 255 میلیارد ریال

علی اصغر پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهارداشت: در این راستا فاز اول پروژه نمایشگاه دو هزار متر مربعی دیری فارم و فضاهای خدماتی پیرامون آن با اعتبار 76 میلیارد ریال در 22 بهمن ماه امسال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

پرهیزکار در خصوص دیگر پروژه های منطقه آزاد اروند تصریح کرد: احداث و راه اندازی هشت باب سوله کارگاهی و اصلاح و تعمییر شبکه انتقال 33 کیلو ولت 160 هکتاری سایت صنعتی از جمله پروژه های قابل افتتاح در 22 بهمن امسال است که با هدف توسعه صنعت برای این پروژه ها بیش از 24 میلیارد ریال هزینه شده است.



مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین از افتتاح پروژه های شهری خبر داد و اظهار داشت: ‌در این خصوص پروژه هایی از قبیل احداث دبستان 10 کلاسه در جزیزه مینو، بهسازی معابر محدوده و نیز تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی با هدف ایجاد رفاه برای شهروندان به بهره برداری خواهند رسید.



پرهیزکار در ادامه بخشی از این 10 پروژه عمرانی را در حوزه طرح های زیربنایی خواند و افزود: محوطه سازی بارانداز شلمچه به همراه دیوار کشی و جاده دسترسی، آماده سازی محوطه باسکول و سایت اداری و همچنین احداث ساختمان اداره توسعه و عمران شلمچه از پروژه های تعریف شده در ناحیه مرزی شلمچه است که این پروژه ها با اعتبار بیش از 103 میلیارد ریال افتتاح می شوند.



وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از قطعه دوم جاده مارد در حد فاصل پلیس راه تا پل یادگار امام(ره) گفت: این پروژه در قطعه دوم بیش از 21 میلیارد ریال هزینه در بر داشته که به همراه دیگر پروژه ها در دهه مبارک فجر افتتاح می شود.