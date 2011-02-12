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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

زادهوش در گفتگو با مهر؛

خواسته‌های انقلابیون مصر دینی است

خواسته‌های انقلابیون مصر دینی است

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی خواسته‌های مردم و انقلابیون مصر را دینی و اسلامی عنوان کرد.

حجت الاسلام احمد زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه مردم مصر از رهبری واحد که مورد توجه ملت باشد برخوردار نیستند، ابراز داشت: مردم مصر فردی انقلابی و مبارز را به عنوان رهبری انقلاب خود تعیین کنند.

معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه به خاستگاه قیام مردم مصر اشاره کرد و گفت: آنچه که در حوادث اخیر مصر دیده می‌شود این است که خاستگاه انقلاب آنان نماز‌های جمعه و شعار و خواسته‌های آنان نیز دینی و اسلامی است.

انقلابیون مصری اسلام خواه هستند

وی با اشاره به اینکه کشورهای غرب تلاش دارند قیام مردم مصر را ناشی از مشکلات اقتصادی عنوان کنند، گفت: اما آنچه که در میان انقلابیون مشاهده می‌شود این است که مردم اسلام خواه هستند و در مقابل وابستگی کشور خود به استکبار جهانی قیام کرده‌اند.

زادهوش ادامه داد: تنفر مردم این کشور از آمریکا و اسرائیل و حمایت آنان از مردم فلسطین از جمله نقاط مشترک انقلاب مصر با انقلاب اسلامی ایران است.

کد مطلب 1251853

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