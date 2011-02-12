حجت الاسلام احمد زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه مردم مصر از رهبری واحد که مورد توجه ملت باشد برخوردار نیستند، ابراز داشت: مردم مصر فردی انقلابی و مبارز را به عنوان رهبری انقلاب خود تعیین کنند.

معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه به خاستگاه قیام مردم مصر اشاره کرد و گفت: آنچه که در حوادث اخیر مصر دیده می‌شود این است که خاستگاه انقلاب آنان نماز‌های جمعه و شعار و خواسته‌های آنان نیز دینی و اسلامی است.

انقلابیون مصری اسلام خواه هستند



وی با اشاره به اینکه کشورهای غرب تلاش دارند قیام مردم مصر را ناشی از مشکلات اقتصادی عنوان کنند، گفت: اما آنچه که در میان انقلابیون مشاهده می‌شود این است که مردم اسلام خواه هستند و در مقابل وابستگی کشور خود به استکبار جهانی قیام کرده‌اند.

زادهوش ادامه داد: تنفر مردم این کشور از آمریکا و اسرائیل و حمایت آنان از مردم فلسطین از جمله نقاط مشترک انقلاب مصر با انقلاب اسلامی ایران است.