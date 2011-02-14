رسانه ای کردن اختلافات در شرایط فعلی به نفع نظام اسلامی و مردم نیست

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت وحدت میان قوا در شرایط فعلی گفت: یکی از بزرگترین آسیب هایی که در داخل و خارج کشور میتواند اثر گذار باشد مسئله اختلاف است چرا که نظام جمهوری اسلامی تنها متعلق به داخل کشورمان نیست و یک پیام جهانی برای همه دنیا دارد لذا مهمترین عاملی که میتواند در شرایط فعلی پیوند میان ایران و جهان و دنیای اسلام را به وجود اورد وحدت میان کشورهای اسلامی است

وی افزود: اختلاف میان قوا را نباید نگران کننده دانست چرا که وجود آن موجب رشد و کمال درجامعه میشود اما رسانه ای کردن این اختلافات و آوردن آنها میان مردم در شرایط فعلی به نفع نظام اسلامی و مردم نیست

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص اقدامات قوای سه گانه برای تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف گفت: قطعا دولت و ملت در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری تلاش خود در سال جاری را بیشتر کردند اما در نظام اسلامی انتظار بیش از این وجود دارد چرا که کوشش تلاش در رسیدن به اهداف و ارمانهای انقلاب حد و مرزی ندارد

منتظری با بیان اینکه هر مقدار انسان بتواند بر تلاش خود بیافزاید مطلبوب تر است اظهار داشت: کشورمان دارای پتانسیل

و ظرفیت فراوانی است و مقدار بخواهیم این تلاش را افزایش دهیم کشورمان این ظرفیت را داراست چرا که هیچ وقت نباید تصور

کنیم در حد مطلوبی قرار داریم اما قوای سه گانه در سال جاری تمام ظرفیت خود را در راه تحقق این شعار به کارگرفتند و کوتاهی.

چشمگیری نداشتند

