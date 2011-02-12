برف جاده های مازندران را فراگرفت/ تردد فقط با زنجیر چرخ

سرهنگ جعفر محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هم اکنون تردد در تمامی جاده های داخلی و مواصلاتی مازندران با کندی صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: تردد در محورهای فیروزکوه، هراز و کندوان صرفا با زنجیر چرخ انجام می شود.

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه بارش برف در این محورها حدود 15 الی 20 سانتی متر بر زمین نشست، تصریح کرد: به واسطه بارش برف، تردد در محورهای مازندران با کندی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه شهروندان در صورت ضرورت نسبت به تردد در محورهای فوق اقدام کنند، یادآور شد: هم اکنون به واسطه بارش شدید برف در فاصله تهران به رودهن این محور تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش مهر، بارش شدید باران و برف در نقاط مختلف استان اکنون مشهود بوده و آمد و شد شهروندان خصوصا دانش آموزان را با مشکل مواجه کرده است.

مازندران از طریق سه محور مواصلاتی کندوان، هراز، فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.