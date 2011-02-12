به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه 24 بهمن‌ماه تالار وحدت میزبان نمایش "رستم و اسفندیار" پری صابری است که ساعت 19:30 اجرا می‌شود. مجموعه تئاتر شهر در این روز میزبان چهار اثر نمایشی است. "خانمچه و مهتابی" مسعود دلخواه اثری است که ساعت 17:30 و 20 در سالن چهارسو اجرا می‌شود. سالن قشقایی هم در دو ساعت 18:30 و 21 پذیرای نمایش "آنفولانزای خوکی" نیما دهقان است. نمایش "لو" از ایتالیا هم در دو ساعت 16:30 و 19:30 در سالن سایه اجرا می‌شود و کارگاه نمایش نیز در این روز میزبان نمایش "سوکاریس" حمیدرضا فلاحی است که در دو ساعت 16 و 1 به صحنه می‌رود.



تماشاخانه سنگلج در دومین روز جشنواره هم میزبان نمایش "فاوست فانتزی" پیتر اشتاین است که در دو ساعت 18 و 20:30 اجرا می‌شود. نمایش‌های "قصه‌های من و تو و رستم و شاهنامه" مریم معترف در دو ساعت 16:30و 18، "توهم" خسرو بامداد ساعت 18:30 و "در بیشه" جواد نمکی در دو ساعت 17 و 19 هم به ترتیب در تالار هنر، خانه نمایش و سالن اصلی مولوی به صحنه می‌رودند.



تماشاخانه ایرانشهر هم در دومین روز جشنواره پذیرای نمایش‌های "بت آذری" مجید واحدی زاده و "نامه‌هایی به تب" سیامک احصایی است که به ترتیب در دو ساعت 17:30 و 20 در سالن شماره یک و 18:30 و 21 در سالن سمندریان اجرا می‌شوند. تالار فردوسی هم ساعت 18 میزبان اپرای عروسکی "رستم و سهراب" است.



نمایش "یقه خرگوشی" محمد قاسمی ساعت 18 در تالار محراب و نمایش "خانمچه و مهتابی" هادی مرزبان هم ساعت 17 و 19:30 در مجموعه فرهنگی آزادی اجرا می‌شود. تالار بوستان در دو ساعت 17 و 19 و تالار گلستان در دو ساعت 16 و 18 به ترتیب میزبان نمایش‌های "شام آخر پرده آخر" مهدی تقی‌زاده و "حیرت بازار" زری اماد هستند.



پارکینگ تالار وحدت هم یکشنبه 24 بهمن‌ماه پذیرای نمایش "آناباسی" از ایتالیا است که ساعت 20:30 اجرا می‌شود.