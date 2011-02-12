همکاری پزشکان متخصص بخش خصوصی با پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در حاشیه آغاز رسمی طرح پزشک خانواده در 17 شهر 20 تا 50 هزار نفر سه استان خوزستان، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان اظهارداشت: با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، هیچ بیماری در نوبت بستری در بیمارستان نخواهد بود.

وی با اشاره به سطوح دوم و سوم خدمات با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: پزشک خانواده با پزشک متخصص در ارتباط خواهد بود به این ترتیب آزمایشات از دیگر امور تخصصی بیمار از طریق پرونده الکترونیک در اختیار پزشک خانواده و همچنین پزشک متخصص مربوطه قرار می‌گیرد و اگر نیاز به بستری باشد اقدامات لازم صورت می‌گیرد و هیچ بیماری در نوبت بستری در بیمارستان نخواهد بود.

دستجردی افزود: پزشک خانواده مسئول سلامت خانواده است و تنها به اقدامات درمانی نمی‌پردازد بلکه باید مشاوره‌های سلامتی را نیز ارائه دهد. از طرف دیگر گروه 17 نفری تیم سلامت مشاوره‌های لازم را در زمینه‌های مختلف به بیماران ارائه خواهند داد. انجام این اقدامات منجر به کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم خواهد شد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع هزینه‌های درمانی از طریق دفترچه بیمه و با فرانشیز 10 درصد انجام خواهد شد و تمامی اقدامات بهداشتی نیز رایگان خواهد بود.

وی با اعلام اینکه هم اکنون حدود 54 درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، افزود: باید بر اساس برنامه پنجم توسعه این میزان به 30 درصد کاهش یابد.

وزیر بهداشت در همین باره تاکید کرد: با استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در تمام شهرهای کشور حتی می‌توان هزینه‌های سلامت پرداختی از سوی مردم را به زیر 30 درصد کاهش داد.

دستجردی از همکاری وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی برای حضور بخش خصوصی در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای کشور خبر داد و گفت: از الزامات این برنامه استفاده از پتانسیلهای بخش خصوصی است. به این ترتیب برای ایجاد انگیزه در پزشکان متخصص بخش خصوصی برای همکاری با برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، تمهیداتی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب برای پزشکان متخصص سطح 2 و 3 بخش خصوصی ویزیتی معادل 2.4 برابر ویزیت دولتی تعریف شده است. در مجموع سعی شده است تا دریافتیهای خوبی برای این پزشکان در نظر گرفته شود.