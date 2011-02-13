شرایط بورسیه های خارج از کشور در گروه علوم پزشکی اعلام شد

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت که امسال برگزار شد، شرط ورود برای دانشجویان متقاضی بورس است.

وی افزود: نتیجه آزمون بررسی می شود و اداره بورس بر اساس رشته های اولویت دار در این زمینه تصمیم گیری می کند.

محققی خاطرنشان کرد: رشته های اولویت دار بسیار محدود است و تقاضای افراد نیز به صورت موردی و فردی بررسی می شود و اعزام گروهی وجود ندارد.

وی گفت: بر اساس تعهدات اعلام شده در آیین نامه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفته شدگان برای استفاده از کلیه بورسهای تحصیلی وثیقه ملکی می سپارند که پس از اتمام تحصیل موظف هستند به کشور مراجعه و حداقل دو برابر مدت تحصیل در دانشگاه مربوطه و در صورت عدم نیاز آن دانشگاه در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی یا موسسات آموزشی، تحقیقاتی وابسته و یا موسسات دولتی دیگری که وزارت تعیین می کند خدمت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در صورت انجام ندادن تعهدات ملزم به پرداخت عین ارزهای دریافتی برابر مقررات و ضوابط روز بازپرداخت به علاوه پنج برابر وجوه و هزینه های ریالی پرداخت شده و یا هرگونه خسارت دیگر به تشخیص وزارت خواهند بود.

وی گفت: نوع تعهد و میزان وثیقه توسط شورای اجرایی بورس و بر اساس طول دوره تحصیلی و شرایط اعزام دانشجو مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

محققی افزود: دانشجویانی که با استفاده از بورس تحصیلات خود را در یک رشته به پایان برسانند مجاز نیستند در رشته دیگری به تحصیل ادامه و یا بدون اجازه دانشگاه مربوطه و شورای بورس وزارت نسبت به تغییر رشته یا تغییر گرایش و محل تحصیل خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: بورس تنها برای یک مقطع تحصیلی داده خواهد شد و برای مقطع بعدی احتیاج به تصویب مجدد شورای اجرایی بورس است. دانشجوی بورسیه در حین استفاده از بورس حق استفاده از بورس یا کمک هزینه تحصیلی سایر موسسات دولتی یا خصوصی داخلی را نخواهد داشت.

به گزارش مهر، دانشجویان استفاده کننده از بورس موظف هستند هر 6 ماه گزارش پیشرفت تحصیلی خود را پس از تایید سرپرستی و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل به دانشگاه مربوطه و مرکز خدمات آموزشی ارسال کنند بدیهی است در صورتیکه پیشرفت تحصیلی دانشجو مورد تایید شورای اجرایی بورس قرار نگیرد شورا نسبت به قطع بورس و بازگشت دانشجو اقدام خواهد کرد در این قبیل موارد دانشجو ملزم به بازپرداخت کلیه هزینه ها است.

در صورتیکه بر اساس شواهد مستدل از طریق مراجع رسمی محرز شود که بورسیه شئونات اسلامی را در خارج از کشور رعایت نمی کند ملزم به بازگشت به کشور و پرداخت خسارت است.